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黃仁勳GTC Taipei 秀生態系 花娘小館等5家愛店全上榜

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
黃仁勳GTC Taipei 秀生態系 花娘小館等 5家愛店全上榜。記者簡永祥／攝影
黃仁勳GTC Taipei 秀生態系 花娘小館等 5家愛店全上榜。記者簡永祥／攝影

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳 今日在 GTC Taipei 主題演講中，再度把台灣供應鏈推上全球 AI 舞台。他開場即表示「很高興回家」，並特別感謝台灣龐大的合作夥伴生態系，強調外界談到 NVIDIA 生態系，多半想到 CUDA 軟體堆疊與開發者社群，但 NVIDIA 生態系其實一路延伸至上游，從台灣供應鏈開始，並向下游連結資料中心與終端使用者。黃仁勳更直言，台灣擁有「全球最好的供應鏈生態系」，因此今天就從台灣向世界介紹宣告輝達最強大的AI基礎建設平台。

值得注意的是，黃仁勳首次秀出台灣完整生態系，包括他每次來台最愛去的餐館如花娘小館、富霸王豬腳、磚窯、王記府城及Furit Lady等五家愛店全列上榜。

黃仁勳這次演講，也再度為台灣供應鏈背書，現場曝光的供應鏈背板更成為盤面焦點。包括台積電、鴻海、廣達、緯創、台達電、台光電、欣興、臻鼎-KY、奇鋐、雙鴻、健策、嘉澤、貿聯-KY、川湖、富世達、勤誠、光寶科、台郡、南俊國際、泰碩、良維、可成等台廠均被市場點名，顯示 AI 伺服器已從 GPU 晶片競賽，擴大為整櫃式系統、散熱、電源、連接器、機構件與 PCB 的全面升級戰。

黃仁勳 NVIDIA 輝達

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