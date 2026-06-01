NVIDIA GTC／黃仁勳發表「RTX Spark」晶片 輝達正式進入PC市場

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1日在輝達GTC Taipei 2026發表主題演講，發表「RTX Spark」晶片，為全球首款專為個人代理打造的Windows個人電腦（PC）晶片，與聯發科合作設計，以台積電3奈米製程打造。

黃仁勳表示，他跟大家的關係，始於微軟Windows作業系統，經歷了40年的個人運算，Windows 95作業系統讓個人電腦（PC）普及成為「個人」，以正確的架構，開啟了PC時代，成為人人生活不可或缺的環節，現在，輝達與微軟正「重新發明」PC，在PC端執行AI代理，打造出個人化AI，

他正式發表「輝達RTX Spark」晶片，包含一組Blackwell RTX GPU、20核心Grace CPU，與聯發科合作設計，以台積電3奈米製程打造。

此前，黃仁勳也發表新一代的Nemotron開源AI模型與技術組合「Nemotron 3 Ultra」，他表示，Nemotron不是提供模型，還提供訓練模型的數據，讓大家都能打造AI代理。