黃仁勳：代理AI、算力工廠時代已經來臨！

「代理式AI系統、AI工廠將會是未來發展趨勢！」輝達執行長黃仁勳1日發表主題演講時強調，AI讓軟體的需求倍增，但這些軟體需以統合性的「代理式AI」系統進行整合與思考；另外，他也介紹與展現了他打造的AI超級電腦Vera Rubin，並呼籲生態系夥伴們買更多算力、增加每瓦可運用的算力。

軟體需求只會更多

一身經典黑夾克套裝的輝達執行長黃仁勳1日發表主題演講，會場首先撥放黃仁勳強調的「Token」，包括智慧醫療、手術、機器人、生產線、資料中心、自動駕駛等領域。

他一開始就表示，感謝台灣作為一切的起點，有許多的合作夥伴與生態系幫助他，但他也俏皮的列了花娘小館、富霸王餐廳，讓與會者都笑了出來。

「代理式（agent）AI的時代已經來臨！」黃仁勳強調，大家都認為AI讓軟體工程師失業，但這是無稽之談，實際上開源軟體Github創造的產值愈來愈大，已經將近3兆美元、9兆美元的生產力，實用的AI已經來臨，成為獲利來源。

他說，以前要用許多的應用程式，如今透過代理式AI系統，將大型語言模型融合、編排，AI理解與思考後，直接產生最後的結果。

2小時工作僅需5分鐘

「超級電腦將拿來運作代理式AI！」黃仁勳也強調，輝達以前是製造晶片的公司，但如今正逐漸轉型為AI基礎建設的公司，輝達的Vera Rubin有256顆CPU，還有安全、儲存系統與網路技術，但沒有纜線與風扇，過去兩個小時的處理工作，如今只需要5分鐘，Vera Rubin是整個公司最有野心的計畫。

黃仁勳強調，輝達轉型的背後，有許多生態系廠商的合作，還有將大量技術應用在基礎建設，包括發電機、冷卻系統與電網供應商。他也指出，輝達希望打造全球系統都需要的基礎建設，在各地都有雲端服務供應商，且各自的合作夥伴都相當厲害，包括金融、影像生成、電信公司，谷歌、韓國銀行與現代汽車等。

網路速度、CPU效率

「算力（token）就是營收，每瓦吞吐量也是營收！」黃仁勳強調，買愈多算力、傳的可以更多，因為在未來掌握算力就是掌握營收，未來將是AI到處都是的時代，AI工廠與基礎建設將全力運作，但未來也要面臨的挑戰是產品的生命周期，因為每個幾個月軟體就會快速更新，很難預測一個系統會運作多久。

黃仁勳也說，代理式AI系統是分解與分散式的，因此網路傳輸速度就是關鍵，要將CPU與GPU、儲存系統等部分快速連結，頻寬需要達到世界頂尖的標準。他指出，CPU過去是為了人類設計的，但未來將有大量機器人與程式使用、而且這些程式需要大量算力與能源，因此CPU需要高效能與能源效率。

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