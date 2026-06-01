NVIDIA GTC／黃仁勳：Vera Rubin已量產 介紹Vera Rubin NVL 72機櫃

全球人工智慧（AI）晶片霸主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1日在輝達GTC Taipei 2026發表主題演講，介紹輝達DS X AI工廠，他也說，Vera Rubin已全面投產（in full production）。

黃仁勳表示，Vera Rubin已投入量產，並且感謝供應鏈夥伴，並且介紹Vera Rubin NVL 72機櫃。介紹影片顯示，Vera Rubin平台包含6兆個電晶體，在台灣擁有150家供應鏈合作夥伴，成為極端的「共同設計」，「台灣從一開始就和我們在一起」，「謝謝你台灣」。

黃仁勳表示，AI模型就是大腦，駕馭工程就是身體，整套系統就像一個人使用工具在工作坊內做事，LLM為思考，處理內容、推理、根據計畫行事。

他說，輝達已從GPU公司進化為系統公司，客戶不想再買電腦，而是想打造AI，Blackwell不只是晶片，而是一套系統。

他以影片介紹輝達DS X AI工廠表示，這套系統採用把溫度控制在攝氏45度上下的液冷技術、動態電力分配系統、機櫃內平順功率技術，還能讀取即時電網訊號，緩解供電壓力，「DS X是一套基礎設施」，背板也呈現「DS X AI工廠」生態系，涵蓋許多台灣供應鏈。

黃仁說，輝達除了開發產品，也幫助客戶部署及興建AI工廠，這點非常重要，他重申，在AI工廠時代，「運算就是營收」，「運算就是獲利」

由於輝達從頭開始設計、以數位孿生模擬，每瓦生產的token數量龐大，每枚token都能獲利，而且輝達的設備擁有高可靠性，所有零組件與纜線都同時運作，

他表示，軟體轉變快速，因此架構必須保持靈活，而且全球軟體開發者都以輝達CUDA平台打造工具，將拉長軟體的壽命，他說，換言之，就是「買愈多，賺愈多」。

輝達執行長黃仁勳Vera Rubin NVL 72機櫃。

輝達執行長黃仁勳公布「DS X AI工廠」生態系。