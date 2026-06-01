黃仁勳演講背板藏彩蛋！台灣小吃登場 網笑翻：豬腳打入AI供應鏈

2026年台北國際電腦展（COMPUTEX ）明天揭幕，輝達 （NVIDIA ）執行長黃仁勳 1日率先登場，早上在台北流行音樂中心發表GTC Taipei主題進行演講，除了科技界的關注，他在演講中的一張「供應鏈背板」照片意外成為話題焦點，引發網友熱烈討論。

早上在社群平台「Threads」上，財經主持人劉佩綺分享了黃仁勳演講時的背板照片，笑道：「快訊！黃仁勳最新背板股曝光！1.王記府城肉粽、2.花娘小館、3.富霸王豬腳極品餐廳。國民老爸您真幽默，台灣豬腳肉粽打入AI供應鏈！」這則貼文迅速引起廣大迴響，眾多網友紛紛留言調侃：「食品股要衝上漲停了」、「肉粽打入AI供應鏈！」、「台灣第一肉粽股即將上市！」

黃仁勳素有「國民老爸」之稱，此次幽默的舉動也讓人看見他親民的一面。黃仁勳訪台期間總會造訪多家知名台灣餐廳，包括「花娘小館」、「王記府城肉粽」、「富霸王豬腳」、「磚窯」，及通化夜市的賣水果阿嬤的「Fruit Lady」等餐館、小吃，顯示他對台灣美食的喜愛。這些餐廳也因為這次曝光，成為輝達「概念股」的另類代表，讓網友戲稱：「這樣端午節還買得到肉粽嗎？」

除了美食話題外，此次演講最受市場關注的仍是輝達的科技供應鏈布局。市場分析認為，黃仁勳的訪台行程不僅鞏固了台灣科技產業在AI供應鏈中的重要地位，也帶動了「輝達概念」的外溢效應，甚至延伸至庶民消費領域。

對於這次演講的趣味插曲，有網友笑稱：「黃爸爸知道台灣散戶都在等他的供應鏈名單，結果他把自己愛的餐廳放進去了，真是有夠皮！」不過，也有網友認為這樣的舉動更拉近了黃仁勳與台灣民眾之間的距離，展現了他風趣幽默的一面。

無論如何，黃仁勳此次訪台再度掀起一波熱潮，不僅讓科技產業受益，也讓台灣美食文化再次登上國際舞台。未來是否真的會有「肉粽概念股」或「豬腳概念股」登場，值得持續關注！