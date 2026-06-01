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黃仁勳最新背板股「AI 供應鏈」出爐 5家台灣愛店全入列
輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳1日在台北流行音樂中心舉行的GTC Taipei 主題演講，一聲「大家好」台股狂飆，直破四萬五，再創新高，台積電（2330）、廣達（2382）、緯創（3231）、鴻海（2317）、仁寶（2324）、宏碁（2353）、華碩（2357）等「兆元宴」成員全面大漲，不是創新高就是改寫幾十年的新高，其中台積電盤中衝上2,415元新天價，緯創也創新高，鴻海也站上300元，改寫26年新高，廣達也改寫27年新高。
最近背板也亮相，黃仁勳在台灣的愛店「花娘小館」、「王記府城肉粽」、「富霸王豬腳」、「磚窯」，以及通化夜市的賣水果阿嬤「Fruit Lady」全都驚喜列入背板名單，黃仁勳不但特別介紹，幾家愛店的名字全都放在離黃仁勳背後最近的鏡頭位，都成了「AI供應鏈」。
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