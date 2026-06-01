黃仁勳GTC Taipei開講 磚窯、花娘小館、王記府城肉粽、富霸王豬腳入列AI供應鏈背板

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天舉行GTC Taipei大會主題演講，投影片秀出的供應鏈背板有超過300家台灣廠商與機構入列，除了台積電等供應商之外，還意外出現黃仁勳訪台必吃的幾家餐廳，包括磚窯、王記府城肉粽、花娘小館、富霸王豬腳等，引起現場一陣笑聲。

近年來GTC技術大會已成為AI產業年度風向球，今天再次聚集許多重量級產業人士，包括廣達董事長林百里、緯創董事長林憲銘、英業達董事長葉力誠等。

黃仁勳在觀眾掌聲及歡呼聲中登上舞台，大喊「很高興回家」，並介紹他的父母今天也有來到現場。

黃仁勳表示，輝達的生態系一直延伸到所有供應鏈的上游，「在台灣，一切從這裡開始」，下游一直到資料中心，最後到終端使用者，今天他將在主題演講談論幾乎所有的生態系，今年與輝達合作的企業共同成長得令人難以置信。

隨後黃仁勳展示輝達生態系背板，特別點出他訪台必吃的幾家餐廳，包括磚窯、王記府城肉粽、花娘小館、富霸王豬腳等，引起現場一陣笑聲。

輝達執行長黃仁勳1月底於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

花娘小館。圖／取自花娘小館粉專

黃仁勳再訪「王記府城肉粽」，並贈送店家6,000元紅包。聯合報系資料照／記者陳睿中攝影