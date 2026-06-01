快訊

美中競爭夾擊！歐盟綠色產業政策準備轉型

獨／新竹縣長綠營人選將揭曉是他 最快周三拍板迎戰徐欣瑩

COMPUTEX演講直播／黃仁勳：回到家真好 「有用的AI」已來臨！

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳GTC Taipei開講 磚窯、花娘小館、王記府城肉粽、富霸王豬腳入列AI供應鏈背板

中央社／ 台北1日電
NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳發表COMPUTEX主題演講。聯合報系記者余承翰／攝影
NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳發表COMPUTEX主題演講。聯合報系記者余承翰／攝影

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天舉行GTC Taipei大會主題演講，投影片秀出的供應鏈背板有超過300家台灣廠商與機構入列，除了台積電等供應商之外，還意外出現黃仁勳訪台必吃的幾家餐廳，包括磚窯、王記府城肉粽、花娘小館、富霸王豬腳等，引起現場一陣笑聲。

近年來GTC技術大會已成為AI產業年度風向球，今天再次聚集許多重量級產業人士，包括廣達董事長林百里、緯創董事長林憲銘、英業達董事長葉力誠等。

黃仁勳在觀眾掌聲及歡呼聲中登上舞台，大喊「很高興回家」，並介紹他的父母今天也有來到現場。

黃仁勳表示，輝達的生態系一直延伸到所有供應鏈的上游，「在台灣，一切從這裡開始」，下游一直到資料中心，最後到終端使用者，今天他將在主題演講談論幾乎所有的生態系，今年與輝達合作的企業共同成長得令人難以置信。

隨後黃仁勳展示輝達生態系背板，特別點出他訪台必吃的幾家餐廳，包括磚窯、王記府城肉粽、花娘小館、富霸王豬腳等，引起現場一陣笑聲。

輝達執行長黃仁勳1月底於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
輝達執行長黃仁勳1月底於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

花娘小館。圖／取自花娘小館粉專
花娘小館。圖／取自花娘小館粉專

黃仁勳再訪「王記府城肉粽」，並贈送店家6,000元紅包。聯合報系資料照／記者陳睿中攝影
黃仁勳再訪「王記府城肉粽」，並贈送店家6,000元紅包。聯合報系資料照／記者陳睿中攝影

富霸王豬腳。圖／翻攝自臉書
富霸王豬腳。圖／翻攝自臉書

黃仁勳 英業達 廣達

延伸閱讀

NVIDIA GTC／黃仁勳：回到家真好！「有用的AI」已來臨

GTC Taipei 上午登場 黃仁勳將上秀、一早現排隊人潮

黃仁勳夜衝饒河夜市！付千元吃烤玉米、親民抱貓 網嗨喊：太幸福了

黃仁勳將訪韓 會見夥伴

相關新聞

黃仁勳GTC Taipei開講 磚窯、花娘小館、王記府城肉粽、富霸王豬腳入列AI供應鏈背板

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天舉行GTC Taipei大會主題演講，投影片秀出的供應鏈背板有超過300...

GTC Taipei 上午登場 黃仁勳將上秀、一早現排隊人潮

輝達執行長黃仁勳擔綱的GTC Taipei主題演講將於今日上午11點登場，一早在台北流行音樂中心外就陸續出現排隊要入場的人潮。

AI熱潮引發泡沫憂慮 巴隆：五大晶片股真正贏家

搭上人工智慧（AI）熱潮的晶片類股已一飛沖天，也引發泡沫憂慮。不過，巴隆金融周刊（Barron's）點名輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、博通（Broadcom）、台積電及美光（Micron）是晶片股的「真正贏家」。

NVIDIA GTC／黃仁勳：回到家真好！「有用的AI」已來臨

全球人工智慧（AI）晶片霸主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1日在輝達GTC Taipei 2026發表主題演講，直呼「回到家真好」，表示「有用的AI」已來臨，並且認為AI不會消滅就業。

NVIDIA GTC／鴻海楊秋瑾揭密AI自動化 產線效能大增、機器人柔性製造

在為輝達（NVIDIA）GTC大會今天登場，在為執行長黃仁勳暖場的重量級科技人物對談環節中，鴻海園區營運長暨AI軟體事業群負責人楊秋瑾表示，AI技術大幅提升智慧製造，不但讓排線產的效能提升50%、誤判率下降50%，而且輝達物理AI模擬平台Omniverse的技術更讓機器人能邁向柔性製造（彈性製造），機器人可以很快升級，迅速調整產線。

鴻海股價衝破200元 震旦通訊布局股東經濟搶攻AI智慧生活商機

鴻海股價近日突破新台幣200元大關，創下多年新高，董事長劉揚偉在股東會上表示，鴻海AI伺服器全球市占率已超過四成，共同封裝光學（CPO）交換器出貨量將達萬台規模。AI產業升溫之際，今年鴻海股東會期間，震旦通訊攜手夏普推出「鴻海股東購物節」，反映鴻海近年打造「智慧生活生態圈」的戰略思維，以及通路業者在AI時代重新定義實體門市價值。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。