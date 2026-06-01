NVIDIA GTC／鴻海楊秋瑾揭密AI自動化 產線效能大增、機器人柔性製造

在為輝達（NVIDIA）GTC大會今天登場，在為執行長黃仁勳暖場的重量級科技人物對談環節中，鴻海園區營運長暨AI軟體事業群負責人楊秋瑾表示，AI技術大幅提升智慧製造，不但讓排線產的效能提升50%、誤判率下降50%，而且輝達物理AI模擬平台Omniverse的技術更讓機器人能邁向柔性製造（彈性製造），機器人可以很快升級，迅速調整產線。

楊秋瑾說，鴻海是在兩年前就開始做智慧製造，原本要把AI導入智慧製造之前大家都很擔心，但導入之後反而鬆一口，可以用「三個數字」證明效率太好了，第一是排線產的能效能提升50%、誤判率下降50%，異常的真因分析精準率提升到90%。

楊秋瑾說，主要是鴻海做對三件事情，第一件事情要把資料蒐集好，先前把所有會議紀錄、異常處理紀錄的資料都蒐集起來，因為DATA是最重要的；第二，不要一開始就期待AI會幫你做天翻地覆的事情，而是要把它放對位置，讓它真正進入你的工作流程；第三，是看到痛點或合適之處趕快導入AI，因為現在只擔心導入不夠快。

她舉一個廠長的例子，原本廠長每天進廠後要開很多會議、像是生產管理、品質管理和採購管理等會議， 但現在導入AI，廠長早上進來喝杯咖啡 就能把所有資料看完。她說，AI不是要取代人，而是讓人可以把時間花在更有意義 更有價值的地方。

另外，關於如何讓工廠管理機器人應用到不同領域的問題，楊秋瑾提到輝達Omniverse技術的重要性，最神奇的是它在解決「千金難買早知道」的問題。在沒有AI之前，試錯成本是很高的。所以如果有很多異常工作，工程師如果沒辦法提早知道、沒辦法提早解決問題，但現在Omniverse可以進行模擬，而且真正在工廠內提供幫助。舉例來說，在做AI伺服器機櫃的過程是很熱的，需要進行熱對流模擬，而「這個Omnivers全都可以幫我們做，所以我們可以在虛擬環境中持續進行模擬、持續進行訓練、 不斷地學習，然後進行優化。當它達到最佳效率時，我們再把它放到物理世界中」。

楊秋瑾指出，機器人也是如此，會在虛擬世界進行很多訓練，鴻海使用Omnivers，在新建廠、產線設計、部署等方面，時間縮短了60%以上。

楊秋瑾進一步表示，鴻海現在美國的機器人已經可以做到挑選、包裝、簡單組裝、鎖螺絲，然而機器人最大價值是柔性製造，也就是彈性製造。在過去，若要換生產新的產品，必須把生產線所有設備汰換掉，但「現在把抓夾換掉、末端工具換掉，再升級軟體，就可以開始使用，這是現在對柔性製造最大幫助」。

在醫療機器人領域方，楊秋瑾提到鴻海現在也跟榮總合作，把機器人引進到實體醫院裡協助醫護師。她認為， AI和機器人最重要的事情之一，就是改變人類的生活。