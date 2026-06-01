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鴻海股價衝破200元 震旦通訊布局股東經濟搶攻AI智慧生活商機

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
近來超夯的SHARP AI陪伴機器人「Poketomo」，主打AI語音互動與生活陪伴功能，也同步於震旦通訊、夏普震旦門市開放展示與預購。圖／震旦通訊提供
近來超夯的SHARP AI陪伴機器人「Poketomo」，主打AI語音互動與生活陪伴功能，也同步於震旦通訊、夏普震旦門市開放展示與預購。圖／震旦通訊提供

鴻海股價近日突破新台幣200元大關，創下多年新高，董事長劉揚偉在股東會上表示，鴻海AI伺服器全球市占率已超過四成，共同封裝光學（CPO）交換器出貨量將達萬台規模。AI產業升溫之際，今年鴻海股東會期間，震旦通訊攜手夏普推出「鴻海股東購物節」，反映鴻海近年打造「智慧生活生態圈」的戰略思維，以及通路業者在AI時代重新定義實體門市價值。

過去上市櫃公司股東會紀念品多以毛巾、超商商品卡等實用商品為主，但隨著股東人數增加與企業品牌經營需求提升，股東回饋逐漸從單純贈品轉向會員經營與數據經濟。

震旦通訊以手機保護貼、會員註冊及門市體驗作為活動核心，更像是一場大型會員招募計畫，透過股東身分驗證、門市服務及線上線下整合流程，企業得以建立更完整的消費者資料庫，並提高後續商品銷售與服務轉換機會。

對零售業而言，在數位廣告成本持續攀升的環境下，如何將一次性活動轉化為長期會員關係，已成為衡量行銷效益的重要指標，讓這次股東購物節，不只是股東福利，更被視為會員經濟與零售數據經營的一次實戰演練。

除了會員經濟布局外，今年另一個值得關注的焦點，是夏普展示的AI互動產品與智慧家電應用，生成式AI浪潮席捲全球後，市場最關注的已不再只是技術能否實現，而是如何真正進入日常生活，從智慧音箱、家庭機器人到情感陪伴型AI產品，各大科技品牌都在尋找下一個消費級應用突破口。

夏普近年持續強化AIoT（Artificial Intelligence of Things）布局，希望透過家電、空氣清淨設備、智慧顯示器與互動裝置，建立家庭場域中的智慧連結，產業人士分析，相較於手機市場逐漸成熟，智慧家庭仍處於成長階段，未來AI若能與家電、能源管理、健康照護及長者陪伴結合，將可能形成新的高附加價值市場，而這也是鴻海集團近年透過夏普品牌積極切入的重要領域。

值得注意的是，震旦通訊此次同步推出家電搭配電信門號的整合方案，也反映通訊通路近年面臨的轉型壓力，台灣智慧手機市場已進入高原期，換機週期持續拉長，單靠手機銷售已難支撐通路獲利成長。因此，愈來愈多業者開始導入家電、智慧家庭設備與電信服務整合銷售模式。

從產業結構來看，電信門號具備穩定現金流特性，家電則擁有較高客單價與長期售後服務需求，兩者結合有助提高顧客終身價值（LTV），也是通路業者尋求第二成長曲線的重要方向，在淨零碳排與節能政策推動下，變頻空調、節能家電與能源管理設備需求持續升溫，市場規模也持續擴大。

從AI伺服器、電動車、半導體，到夏普家電與零售通路，鴻海近年正試圖建立橫跨B2B與B2C的完整生態系，在企業端受惠AI運算需求帶動伺服器成長，在消費端則透過夏普、通訊通路與智慧家庭產品，強化與終端消費者的接觸。

產業人士分析，這次股東購物節所展現的已不只是傳統意義上的股東福利，而是集團透過零售場域驗證智慧生活應用、累積會員數據與推動品牌滲透率的一次市場實驗，在AI逐步走入家庭、通路角色重新洗牌的當下，股東會不再只是企業治理的年度儀式，而是已成為科技生態圈向消費市場延伸的重要舞台。

震旦通訊高雄林森店湧入不少鴻海股東，針對2026鴻海股東購物節搶股東優惠。圖／震旦通訊提供
震旦通訊高雄林森店湧入不少鴻海股東，針對2026鴻海股東購物節搶股東優惠。圖／震旦通訊提供

鴻海股價衝破200元，震旦通訊借力股東經濟搶攻AI智慧生活商機。圖／震旦通訊提供
鴻海股價衝破200元，震旦通訊借力股東經濟搶攻AI智慧生活商機。圖／震旦通訊提供

全台鴻海股東皆可持「開會通知書」，至全台灣震旦通訊或夏普震旦實體門市加入會員並填寫問卷，即可免費獲得市價高達890元的「手機護眼裁切保護膜」。圖／震旦通訊提供
全台鴻海股東皆可持「開會通知書」，至全台灣震旦通訊或夏普震旦實體門市加入會員並填寫問卷，即可免費獲得市價高達890元的「手機護眼裁切保護膜」。圖／震旦通訊提供

鴻海 劉揚偉 夏普

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