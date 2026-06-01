NVIDIA GTC／黃仁勳：回到家真好！「有用的AI」已來臨

全球人工智慧（AI）晶片霸主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1日在輝達GTC Taipei 2026發表主題演講，直呼「回到家真好」，表示「有用的AI」已來臨，並且認為AI不會消滅就業。

黃仁勳主題演講的開場影片揭示新型工廠正在崛起，孕育詞元（token），token開闢新疆界，從訓練、推論到推理，影片播放了鴻海集團數位孿生工廠、Diden機器人公司、Multiply實驗室、兒童慈善醫院、Komatsu、KDDI及Starcloud等合作夥伴的影像，「台北就是這一切的起點」。

黃仁勳上台時直呼，「回到家真好」，表示他的父母也在台下，他也感謝在他主題演講前暖場的合作夥伴，呈現參與者的Q版公仔影像。

他也感謝並介紹台灣生態系與許多供應鏈夥伴，有趣的是裡面包含「王記府城肉粽」、「花娘小館」及「富霸王豬腳極品餐廳」等餐飲業者。

他宣告，代理AI來臨，「有用的AI」來臨，並且認為AI不會消滅就業，因為AI能提高軟體工程師生產力，為什麼不多聘軟體工程師」？

黃仁勳表示，從產業觀點來看，Token目前的需求「超凡」，是「有利可圖」的單位，這就是台灣的運算需求暴增的原因，運算模式已改變，有用的AI已來臨，能賺進（generate）獲利和GDP，

他也介紹AI代理，指出「代理＝大型語言模型（LLM）＋駕馭工程（harness），就像作業系統，能思考推理、規劃並使用工具。他說，未來的數位行為將從點擊並打字，轉變為讓AI了解我們的意圖、輸出結果。

針對外界憂慮AI會讓軟體公司倒閉，黃仁勳表示，情況剛好相反，因為會有許多代理，從事許多軟體工具，但這些軟體必須要以AI能使用的方式呈現。

輝達執行長黃仁勳上午舉行COMPUTEX主題演講，以往秀出輝達全球合作夥伴的背板，今年除了高科技廠商外，更出現了黃仁勳的美食愛店「花娘小館」、「王記府城肉粽」、「富霸王豬腳精品餐廳」、「FRUIT LADY」的字樣。記者余承翰／攝影