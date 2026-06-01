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軍民通用無人機視覺導航定位系統 漢翔開發成功

中央社／ 記者江明晏台北1日電

無人機在失去GPS訊號後，也能執行任務，這項技術在台灣實現，漢翔今天表示，「AIxVNAV無人機視覺導航定位系統」已實機飛行展示成果，搭載在無人機上，能將衛星3D圖資與AI整合，可在無GPS環境下，自主導航完成任務。

漢翔發表「AIxVNAV無人機視覺導航定位系統」，5月29日在嘉義亞創中心，以實機飛行展示最新科技成果。

漢翔今天透過新聞稿表示，一般無人機仰賴GPS訊號飛行，易受敵方電子干擾或欺騙導致迷航。為突破此限制，漢翔以飛行科學工程經驗，結合美國Vantor公司的Raptor Guide無人機視覺導航系統軟體授權與「精準目標定位（ACE）技術」，為國內各型無人機打造專屬的AIxVNAV視覺導航系統。

漢翔表示，該系統搭載在無人機上，能將衛星3D圖資與AI整合，不須加裝昂貴的天線或雷達，只須低價攝影鏡頭，即可在無GPS環境下，自主導航完成任務。

漢翔董事長曹進平表示，AIxVNAV無人機視覺導航定位系統完全符合國軍「低成本、高產能、抗干擾」的不對稱作戰需求，且軍民通用，無論是海岸巡防、警政、救災、國土測繪及基礎設施巡檢，都能平戰轉換廣泛運用。

曹進平說，漢翔身為「台灣卓越無人機海外商機聯盟」的一份子，盼將此核心技術推廣至供應鏈體系，未來能與聯盟廠商推出的各型無人機做匹配，發揮加乘效果，強化「非紅供應鏈」的技術深度。

漢翔指出，這次的實機飛行成果展示，由自強工程顧問公司協助提供合法合規的場地設施，並實際驗證漢翔所採用的Vantor公司ACE技術，經比對國土測繪中心座標，可達公分級目標定位，確實可幫助無人機完成精準定位。

全球無人機時代來臨，漢翔表示，不可取代的航空系統整合專長正全面發揮，獲致軍民通用最大效益，協助無人機產業建構屬於台灣的國防韌性生態系，盼未來政府政策能將抗GPS干擾納入無人機基本配備，漢翔有能力提供低成本、高效能的抗擾技術，實踐國防與經濟雙贏局面。

漢翔 無人機

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