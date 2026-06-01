輝達GTC／聯發科蔡力行：台灣硬體製造很強 但需要更了解系統製造

輝達（NVIDIA）GTC大會1日盛大舉行，聯發科副董事長暨執行長蔡力行表示，台灣在硬體端有很強的矽智財（IP）、晶片、PC運算製造，但需要更了解系統製造，如此才能加速製造流程、提供更好產品給客戶。

蔡力行說，面對AI運算爆發性需求，必須要了解在做任何事情都需要找出自己的基礎價值提供給客戶，聯發科從消費性、運算、雲端都能提供給客戶許多基礎價值，進入AI代理應用後，要去思考把整個系統端串連起來已經是後續必須思考的重點。

蔡力行指出，觀察整個系統端由軟體、硬體組成，台灣有很強的IP、晶片及PC運算硬體製造能力，但軟體端仍由美國、中國主導，不過在製造硬體時，系統端若沒有全面掌握，就會需要耗費大量時間去調整硬體，以機器人製造來說，當中的運作重點在哪，若能提前掌握，在硬體製造階段就能加速，加速提供給客戶更好的產品。