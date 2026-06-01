AI需求暢旺 台積電全力擴產、拚矽光子今明年量產

台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑今天表示，AI需求太旺盛，台積電全力擴張產能。先進封裝是台積電最近幾年很熱門技術，是AI產業重要技術支撐，台積電在矽光子會有蠻好市場，預計今年、明年量產。

米玉傑今天參加輝達GTC Taipei主題演講前的暖場活動，他指出，技術領先、製造優勢及客戶信任是台積電的3個競爭利器，台積電創辦以來重視客戶的信任。

米玉傑說，在AI極端需求之下，最重要的是大力擴張產能，台積電在台灣、美國、日本、歐洲等地都在大力擴充產能，盡所有的力量生產。

他表示，台積電在擴產後，會透過自己的市場調查部門進行分析，分析客戶，或是客戶的客戶潛在需求。AI需求太旺盛，預期會有蠻好平衡。

至於每家客戶間如何達到平衡，米玉傑說，這需要很有智慧判斷，是董事長暨總裁魏哲家的智慧判斷，要與所有的客戶保持密切聯繫和合作，除全力支持重要客戶輝達，其他比較小的客戶也有適當調整，內部幾乎每週或每月都在討論，如何最合理或讓最多客戶得到滿足的方法。

至於台積電未來的技術發展，米玉傑表示，台積電對於技術非常重視，隨著摩爾定律一直演變，研發最重要工作是持續讓摩爾定律發展下去，台積電不斷推出7奈米、5奈米、3奈米、2奈米。

米玉傑說，台積電有個長處是與客戶保持密切合作，對於先進技術需求方向蠻了解，與輝達等世界設計廠商都非常密切，一直能夠掌握技術重點，也花很多資源看技術發展。

他表示，先進封裝是台積電最近幾年很熱門技術，是早在15年到17年前投入，是蠻有遠見方向，如今先進封裝發光發熱，成為AI產業重要技術支撐。

米玉傑說，台積電在矽光子技術會有蠻好市場，預計今年、明年量產。矽晶片堆疊技術，目前是邏輯在邏輯上堆疊，未來會進展至記憶體堆疊在邏輯技術上。

米玉傑表示，台積電與台達電有很多合作，了解系統上面散熱、供電是否還有不足之處，台積電也樂於跟其他廠商合作；台灣有全球最完整產業供應鏈，對於發展技術規劃未來藍圖有幫助。