緯創林憲銘：人海戰術已不能解決問題 AI能達到更高效工作成果

輝達（NVIDIA）GTC大會1日開跑，緯創（3231）董事長林憲銘表示，未來AI伺服器製造已經不是人海戰術能解決的問題，數位化、AI化可讓更少人力做到更高效結果，這波台灣產業轉型不是僅由輝達帶起的AI的新商機，更是需要加入AI，雖然有點「痛苦（painful）」，但這是新的AI商機。

林憲銘說，緯創從過去PC到現在AI伺服器領域當中做了相當大改變，AI伺服器的複雜度變化，讓緯創製造過程「說沒有碰到瓶頸是騙人的」。過去PC世代技術發展已經相當成熟，製造標準化程度很高，不過到現在AI伺服器，技術迭代速度相當快速，且架構複雜度與PC相比是要乘以倍數。

林憲銘指出，過去幾十年PC世代生產流程都在中國，但因為地緣政治發生變化，需要把生產基地轉移到台灣、美國、墨西哥，但AI伺服器設計難度、製造過程，已經讓過去人海戰術不能解決現在的設計及製造問題，同時又面臨人才短缺情況下，導入數位化、AI化已經成為未來趨勢，讓更少的人力、達到更好的效益。

林憲銘說，輝達不僅讓台灣帶來AI商機，同時台灣產業也可能需要導入AI，若公司內涵沒有轉變，產業可能升級有限，這雖然是有點痛苦的轉變，但會讓未來製造全面由AI推動。他表示，緯創自己是AI製造者，同時也是AI使用者，關鍵在於未來AI代理能自己執行任務，AI也能讓公司更具彈性、韌性，預防各種變化。