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AI製造複雜度大增 緯創廣達看好台灣生態系無可取代

中央社／ 台北1日電
緯創董事長林憲銘（左）表示，人工智慧（AI）產業規模未來還有10倍以上的成長空間，沒有泡沫化疑慮。右為緯創總經理林建勳。中央社
緯創董事長林憲銘（左）表示，人工智慧（AI）產業規模未來還有10倍以上的成長空間，沒有泡沫化疑慮。右為緯創總經理林建勳。中央社

代工廠緯創董事長林憲銘、廣達董事長林百里今天出席輝達（NVIDIA）GTC Taipei暖場活動時表示，從過去的個人電腦（PC）時代，邁向現在的高階人工智慧（AI）伺服器與精密製造，技術難度與生態系協作的複雜度已不可同日而語。

面對地緣政治引發的供應鏈變化，林憲銘與林百里都強調，台灣憑藉長期累積的完整基礎建設與生態系，在全球AI浪潮中正扮演無可取代的角色。

林憲銘指出，以往在PC時代，技術相對成熟且標準化程度高，製造流程較為單一。然而，隨著科技加速迭代，現在AI與高效能運算（HPC）世代的技術更新速度極快且更加精密，企業必須從過往單純的代工，轉型為具備提供全面解決方案的能力，甚至在早期階段就必須與客戶協同設計。

林百里說，AI製造不再只是把零件組裝起來，而是涉及極端複雜的系統整合與生態系協作。每一代新架構的推出，都對散熱、訊號傳輸、電源管理和晶片間的互連技術帶來了前所未有的挑戰，促使製造業必須全面啟動數位轉型。

談到全球營運模式的演變，林憲銘不諱言，過去製造業高度集中在中國，但在當前地緣政治局勢變化下，供應鏈走向多元化與分散化。無論是回流台灣，或分散到東南亞、美洲及歐洲等新基地，跨國、跨文化的多元布局已是不可逆的趨勢。

林憲銘坦言，這種跨國布局的複雜度變得非常大，單靠過去「人海戰術」的舊思維已無法解決問題。企業必須重新思考人才培育策略，不僅要具備語言與多元文化適應力，更需具備跨國協調的管理能力。

林百里強調自動化與「數位孿生」（Digital Twin）技術在高階製造中的重要性。他認為，AI不僅是產品，更是優化製造工具的關鍵；面對多國生產線的動態調整，必須仰賴智慧化的生產系統來確保品質與效率的穩定。台灣未來必須懂得「善用AI的好」，透過AI進一步優化高度精密的製造流程。

林憲銘說，台灣長期以來建立了一個非常健康的生態系，這個生態系並非一蹴可幾，而是從早期的一個概念開始，歷經無數人的投入、磨合與共同努力，才逐步把各個環節串聯起來，最終達到能滿足客戶各種嚴苛需求的規模。

林百里指出，在這波由輝達等科技巨頭帶領的AI巨浪中，台灣在AI基礎建設的地位舉足輕重。從IC設計、晶圓代工、封裝測試到散熱、電源、智慧製造等供應鏈夥伴，這種由產業界上下游緊密結合、歷時數十年發展出來的完整生態系，在全球其他地方極難被複製，這是台灣的獨特優勢與核心競爭力。

廣達 輝達 伺服器

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