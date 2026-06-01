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COMPUTEX演講直播／黃仁勳：回到家真好 「有用的AI」已來臨！

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輝達GTC Taipei今登場 台廠大咖雲集

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
黃仁勳預定6月1日在台北流行音樂中心GTC台北場發表主題演講。（歐新社） 歐洲新聞圖片社
黃仁勳預定6月1日在台北流行音樂中心GTC台北場發表主題演講。（歐新社） 歐洲新聞圖片社

2026年台北國際電腦展（COMPUTEX）2日正式揭幕，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1日率先登場，將於稍候上午11時在台北流行音樂中心發表GTC Taipei主題演講，為今年COMPUTEX AI盛會揭開序幕。

值得注意的是，在主講正式開始前，現場先安排一場小型直播對談暖場，廣達（2382）創辦人暨董事長林百里、聯發科（2454）執行長蔡力行、華碩（2357）董事長施崇棠、和碩（4938）董事長童子賢、鴻海（2317）前輪值CEO楊秋瑾，以及台達電（2308）總裁暨營運長張訓海皆親自到場參與，引發外界高度關注。

黃仁勳今年演講主軸聚焦AI產業下一階段發展，其中「New Era of PC」成為市場關注焦點。隨AI從資料中心向終端裝置擴散，AI PC不再只是傳統個人電腦規格升級，而是結合本地端AI運算、雲端模型、生產力工具與邊緣應用的新平台，預料將牽動晶片、系統、電源、散熱與軟體生態系全面升級。

此次會前對談陣容也凸顯台灣供應鏈在AI時代的關鍵地位。華碩代表AI PC與終端品牌，廣達、鴻海與和碩則是AI伺服器、整機系統與電子製造服務的重要力量，聯發科掌握終端晶片與邊緣AI布局，台達電則在電源、散熱與能源管理扮演關鍵角色。多位台廠重量級高層齊聚，也讓外界高度關注NVIDIA與台灣供應鏈後續合作方向。

黃仁勳再度選在COMPUTEX開展前夕登台，象徵台灣在全球AI供應鏈中的戰略地位持續升高。隨著華碩、廣達、聯發科、和碩、鴻海與台達電等台灣科技大廠高層到場，這場演講不僅將牽動今年COMPUTEX展會聲量，也將成為觀察AI PC、AI基礎建設與台廠供應鏈後續商機的重要風向球。

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