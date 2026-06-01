台灣掌握AI伺服器大量商機 林百里：羅馬不是一天造成的

輝達（NVIDIA）GTC台北1日正式登場，展前論壇當中，廣達董事長林百里表示，AI爆炸性發展成長，台灣供應鏈能掌握到現在AI伺服器商機，代表「羅馬不是一天造成的」，未來AI代理能替人類帶來更多加值服務。

林百里說，AI持續爆炸性成長，從兩年前出現的大型語言模型（LLM），到現在更火熱的AI代理，未來將可望替人類做很多工作，這些AI浪潮都是輝達推動，輝達先前從賣晶片到從AI平台設計，讓AI基礎建設的機櫃變成一個運算單元，且一個AI資料中心就需要幾千個AI運算單元，在AI產業持續快速發展的同時，對台灣產業鍊及輝達都是好事。

對於台灣AI伺服器供應鏈表現，林百里說，「羅馬不是一天造成的」，觀察廣達耕耘PC代工市場已經超過40年，當時雖然需要跟英特爾買運算晶片，不過內部包含電路板、零組件幾乎都是台灣製造，且到伺服器世代剛興起的時候也是類似型情，不過進入到AI伺服器領域，台灣不僅有零組件持續供應，更有台積電最先進的晶圓製造，廣達在負責最後一哩路的組裝，深刻了解到材料零組件缺一不可，台灣AI伺服器製造才能大量供給給客戶。

觀察未來AI發展，林百里說，當時PC問世的時候，「80年代的文職人員並沒有因此大量失業，反而是讓人員更加升值」，觀察現在AI需求也可望讓員工加值，且後續實體AI將可望由機器人實現，人類可以因此改變工作模式做更高階的技術工作。