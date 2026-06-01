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NVIDIA GTC／華碩施崇棠：AI運算走向本地端 MoE將是邊緣AI關鍵

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
華碩董事長施崇棠。本報系資料照片
華碩董事長施崇棠。本報系資料照片

華碩電腦（2357）董事長施崇棠表示，由於雲端符元（ Token）成本日益高昂，加上對低延遲、安全隱私和個人化的需求，未來模型將更朝向本地端（Local）發展。

在為輝達（NVIDIA）GTC暖場的重量級科技人物對談上，施崇棠指出，地端不需要像雲端模型一樣包山包海，因此混合專家模型（MoE）的觀念在邊緣端變得極為重要。在算力、記憶體晶片頻寬和記憶晶片足跡（Memory Footprint）之間取得最佳平衡，是將產品從研究走向市場的關鍵。

他也表示，代理式AI（Agentic AI）的關鍵在於系統工程以及硬體和軟體的「全棧」（Full Stack）整合，這樣才能將系統威力發揮到極致。

施崇棠

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