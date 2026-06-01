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中市半導體投資動能強勁 三大方案吸引近1,500億元投資

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中市經濟發展局長張峯源率隊訪視鴻勁精密。中市經發局／提供
台中市經濟發展局長張峯源率隊訪視鴻勁精密。中市經發局／提供

半導體供應鏈投資動能持續升溫！台中市政府經濟發展局指出根據經濟部統計，截至今年5月止，投資台灣三大方案於台中市核定廠商已達364家，穩居六都第一，總投資金額約3,871億元。

其中，以「半導體暨光學相關產業」投資規模最大，金額達1,489億元，占整體近4成，顯示在AI應用快速擴展帶動下，先進晶圓製程需求持續成長，也推升台中半導體供應鏈加速擴產與升級。

值得注意的是，隨著全球非紅供應鏈需求攀升，部分指標業者更運用既有精密機械、光學及材料製程優勢，跨足無人機產業，為台中智慧製造注入新動能。

經發局長張峯源表示，依據經濟部統計資料，投資台灣三大方案中，台中核定家數持續居全國之冠。若以產業家數分析，前三大類別分別為工具機零組件等金屬製造業占25%、機械製造業占17%，半導體暨光學相關產業占8%。

但若以投資金額觀察，則以半導體暨光學相關產業的1,489億元居冠，其次為工具機零組件等金屬製造業431億元，以及機械製造業367億元。整體來看，半導體產業鏈已成為帶動台中投資成長的重要引擎。

張峯源指出，台中擁有全球密度最高的精密機械產業聚落，長期累積的設備、自動化、材料與高階零組件製造能量，不僅支撐台灣半導體產業發展，也成為無人機產業的重要後盾。

專精遙控模型產品、無人飛行載具系統及客製化服務的田屋科技，於太平區投資近2億元興建新廠，導入影像尺寸測量儀與光學機芯校正台等設備。

碳纖維複合材料大廠拓凱則憑藉輕量化複材技術，切入無人機及人形機器人市場，在中科投資超過60億元，分期建置智慧化生產線及高階製程實驗工廠，積極搶攻新興產業商機。

此外，經發局說明，隨著AI應用推升先進製程及先進封裝需求，加上台積電於中科擴大投資4座1.4奈米先進製程廠，帶動供應鏈群聚效應持續發酵。包括鴻勁精密投資約8.5億元擴建新廠，發展AI晶片及先進封裝測試設備。

惠特科技斥資逾23億元打造營運總部暨智慧工廠，佈局矽光子與先進封裝設備；聖凰科技投資逾5億元於大肚興建智慧化新廠，提升高潔淨製程設備能量。

華旭先進規劃新增玻璃基板產線，切入先進封裝及第三代半導體材料市場；銘金科技則投資逾9億元於外埔擴建廠區及增設智慧化產線，搶攻CoWoS及高階製程需求。顯示台中半導體供應鏈已從設備、材料、零組件到先進封裝完整串聯，已逐步形成具國際競爭力的產業生態系。

經發局表示，因應全球AI晶片需求持續攀升，台積電除加速推動中科4座1.4奈米先進製程廠建設外，既有15A廠也同步進行製程升級，逐步將28至22奈米產線提升至4奈米製程，進一步擴充先進製程產能。

台中憑藉完整的精密機械、光學、航太及半導體產業優勢，在全球供應鏈中扮演關鍵角色，未來在先進製程擴產、封裝材料升級及無人機產業佈局帶動下，可望躍升為全球AI半導體與無人機關鍵製造重鎮。

經發局補充，除產業投資持續增溫外，中部多所大專校院近年也積極投入半導體、智慧製造及無人機等領域人才培育，帶動產學研能量加速整合。未來市府將持續透過招商引資、產業升級及人才培育等策略，協助企業掌握AI與智慧製造發展契機，進一步強化台中在全球高科技產業供應鏈的重要地位。

台中市經濟發展局長張峯源(左)率隊訪視田屋科技。中市經發局／提供
台中市經濟發展局長張峯源(左)率隊訪視田屋科技。中市經發局／提供

台積電於台中中科園區擴大投資4座1.4奈米先進製程廠。中市經發局／提供
台積電於台中中科園區擴大投資4座1.4奈米先進製程廠。中市經發局／提供

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