聽新聞
0:00 / 0:00
GTC Taipei 上午登場 黃仁勳將上秀、一早現排隊人潮
輝達執行長黃仁勳擔綱的GTC Taipei主題演講將於今日上午11點登場，一早在台北流行音樂中心外就陸續出現排隊要入場的人潮。
由於輝達、微軟與安謀等三家產業大咖，5月29日都先在社群平台發布「PC的新時代」的貼文，輝達還附上台北流行音樂中心的經緯度座標，業界因此解讀，黃仁勳在演講中除了應會談到下一世代資料中心伺服器晶片Feynman架構平台更多細節，很有可能還會發表採用安謀架構的N1X晶片，揮軍微軟Windows作業系統PC市場。
同時，黃仁勳於3月中在美國舉行的GTC演講中，讓機器人雪寶登場互動，不排除今日也會再度召喚雪寶登台，讓大家更能想像實體AI的未來發展。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。