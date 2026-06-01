GTC Taipei 上午登場 黃仁勳將上秀、一早現排隊人潮

輝達執行長黃仁勳擔綱的GTC Taipei主題演講將於今日上午11點登場，一早在台北流行音樂中心外就陸續出現排隊要入場的人潮。

由於輝達、微軟與安謀等三家產業大咖，5月29日都先在社群平台發布「PC的新時代」的貼文，輝達還附上台北流行音樂中心的經緯度座標，業界因此解讀，黃仁勳在演講中除了應會談到下一世代資料中心伺服器晶片Feynman架構平台更多細節，很有可能還會發表採用安謀架構的N1X晶片，揮軍微軟Windows作業系統PC市場。

同時，黃仁勳於3月中在美國舉行的GTC演講中，讓機器人雪寶登場互動，不排除今日也會再度召喚雪寶登台，讓大家更能想像實體AI的未來發展。