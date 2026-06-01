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元太75吋彩色電子紙廣告看板於桃園機場啟用

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
元太75吋彩色電子紙廣告看板於桃園機場啟用，開啟低碳媒體新紀元。業者/提供
元太75吋彩色電子紙廣告看板於桃園機場啟用，開啟低碳媒體新紀元。業者/提供

在全球能源轉型與淨零碳排浪潮下，企業與機構均積極響應2050 淨零碳排目標，而具有超低耗電顯示技術的電子紙看板，也已建置於桃園國際機場第二航廈行李提領區，成為全球首座導入於國際機場的75吋彩色電子紙廣告看板。

此次導入的75吋彩色電子紙廣告看板設置於桃園國際機場第二航廈入境行李提領轉盤區（Baggage Carousel Area），該區域為國際旅客抵台後停留時間最長、曝光度最高的場域之一。透過彩色電子紙廣告媒體，不僅能有效傳遞品牌訊息，更展現桃園機場推動低碳智慧基礎建設的具體成果，讓來自世界各地的旅客感受到台灣在永續科技創新上的領先實力。

面對全球能源需求持續攀升及AI時代帶來的龐大電力消耗，各國政府與企業皆積極尋求更節能的基礎設施解決方案。電子紙顯示技術最大的特色在於畫面靜止時幾乎不耗電，僅於內容更新時消耗極少量電力，大幅降低能源使用。此次導入的75吋 E Ink KaleidoTM 彩色電子紙看板更可透過電池長時間運作，不需持續接入市電系統，大幅降低基礎建設需求與長期營運成本。

電子紙看板不需供電即可維持畫面顯示，能顯著降低能源消耗與碳排放，由於無需配置電源線路，不僅安裝更快速、更具彈性，也能降低施工對機場營運的影響，為大型交通樞紐提供更符合永續理念的數位媒體解決方案。此外，新一代75吋E Ink Kaleido彩色電子紙除具備紙張般舒適的閱讀體驗與優異的環境光可視性外，更支援動畫及影片內容播放能力，兼顧廣告吸睛效果與節能需求，為數位戶外媒體（DOOH）開創全新的發展方向。

元太科技總經理洪集茂表示：「當全球面臨能源轉型與AI驅動的電力需求快速成長之際，超低功耗顯示技術的重要性將持續提升。電子紙以近乎零耗電的靜態顯示特性，協助企業與公共場域有效降低能源消耗與碳排放，未來將持續攜手全球夥伴推動智慧交通、智慧城市及永續媒體應用。」

廣豐國際媒體（OMNI Media）董事長陳鴻璸則指出：「數位戶外媒體正朝向更永續的綠色行銷方向發展。未來廣豐國際媒體將運用『動態視覺與長效低碳分流』的智慧版位配置策略，透過電子紙技術與不同顯示技術互補，優化公共場域整體能耗運行，也為品牌提供嶄新的數位溝通平台，創造兼顧商業價值與環境責任的廣告新模式。」

本次專案採用元太科技（E Ink）75吋 E Ink Kaleido™ 彩色電子紙顯示技術，由光遠科技（DynaScan）提供硬體系統整合，並由廣豐國際媒體（OMNI Media）負責廣告媒體營運，共同打造兼具永續發展、數位創新與廣告價值的新世代機場媒體平台。

電子紙 桃園機場

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