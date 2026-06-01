NVIDIA GTC／聯發科蔡力行：台灣科技業獨特彈性是全球競爭利器

在為輝達（NVIDIA）GTC暖場的重量級科技人物對談上，聯發科副董事長及執行長蔡力行指出，台灣科技業者具備獨特彈性，不僅在於晶片研發與製造能力，更在於能與晶片供應商（如 NVIDIA）及終端客戶建立深度合作，這種營運模式在國際間極為少見。

蔡力行表示，台灣科技業應致力於創造更豐富的基礎價值（foundational value），透過整合不同產業的技術與資源，建立強健的數位生態系，以增強在全球市場的競爭力。

鑑於不同行業對 AI 晶片的需求多樣，公司需要具備調配資源的彈性與整合能力，不僅能提供客製化解決方案，還能因應如半導體產業的超級周期所帶來的產能和需求挑戰。

蔡力行對台灣科技產業發展展現自信，他認為台灣應持續深化國際化經營，建立世界級的企業和供應鏈布局，在不斷變化的全球產業趨勢中保持領先地位。