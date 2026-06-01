所羅門將在台北國際電腦展中展示代理式 AI 視覺系統

所羅門（2359）持續發展AI相關業務，預計將在這次台北國際電腦展中對外發表代理式AI視覺系統，整合感知、推理與行動，希望推動實體AI應用。

所羅門首度在國內展示雙足人形機器人結合代理人式AI 架構方案，透過自然語言指令，機器人可從3至5公尺外辨識，並尋找指定小物件及字體，且自主定位後移動至適當站位與角度，完成穩定抓取，展現遠距辨識、自然語言理解與自主行動能力。

所羅門表示，此次展示整合主動式感知、推理、移動，與動作執行能力，並透過OpenClaw等代理式AI平台，結合大型語言模型、視覺語言模型與視覺語言動作模型（VLA），讓機器人能理解自然語言指令、主動搜尋目標、自主定位，並完成後續任務執行。

隨著AI技術快速發展，所羅門也提到，實體AI的關鍵挑戰並不只是推理能力本身，而是AI是否能在真實世界中可靠地「看見」、理解環境，並完成實際動作。若缺乏穩定的感知及驗證能力，再強的推理模型也難以真正落實於工廠、物流、零售或公共場域。

所羅門指出，此次方案展示的核心在於將推理、感知與行動整合為同一套實體代理人式（agentic physical AI）架構，使機器人能像人類一樣，先觀察、再接近、確認，並依照現場環境動態調整位置與視角，而非完全依賴固定視角、固定動線或高精度預先定位。相較傳統機器人視覺系統多半依賴近距離辨識，新架構更強調主動感知能力。移動式機器人包括自主移動機器人（AMR）、機器狗、無人機與人形機器人等可在接近目標前，先透過視覺線索快速從遠距找到標的，再自主接近並執行後續任務，提升於複雜環境中的自主作業能力。