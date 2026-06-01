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AI 代理紅火 CSP 算力投資不手軟
AI商機將從雲端、虛擬走向實體，並以智慧音箱、機器人等方式實現實體AI代理，目前OpenAI、Google、亞馬遜AWS等雲端服務大廠（CSP）都推出相對應平台，迎接這波實體AI代理新商機，法人看好，ODM廠鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等供應鏈有望拿下實體AI代理裝置大單。
AI代理市場在今年養龍蝦熱潮報到後，正式帶動AI代理世代到來，舉凡OpenAI、Google、亞馬遜AWS等CSP大廠開始陸續推出企業用、消費性AI代理平台，且未來代理AI將消耗大量AI算力，這波CSP廠的AI算力投資力道仍將持續衝高。
不僅如此，AI代理應用未來將不僅存在於雲端服務，後續更有望延伸到實體AI市場。市場傳出，OpenAI延攬蘋果前設計大將Jony Ive，目標正是打造以代理AI應用為主的終端裝置，目前規劃一系列產品線，包含智慧手機、智慧音箱及智慧眼鏡等產品可望在未來問世，成為OpenAI跨入實體AI市場的試金石。
此外，Google則以自家AI模型Gemini打造機器人平台Gemini Robotics，並將旗下專攻工業機器人市場的Intrinsic公司整合。
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