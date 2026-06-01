AI 代理紅火推論商機大爆發 推升通用型伺服器需求 台鏈迎追單

AI代理商機推動AI模型推論需求強勁，連帶讓今年通用型伺服器（General Server）市場打破去年底供應鏈預期持平需求。業界指出，GPU伺服器市場規模衝高，ODM廠也接連上修今年通用型伺服器出貨量，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、仁寶（2324）、英業達（2356）等ODM廠全面備戰這波意外追單的通用型伺服器新商機。

AI代理商機不斷衝高，現在更衍生出AI模型推論需求，連帶讓通用型伺服器近期訂單出現大幅提升。業界指出，通用型伺服器訂單自今年第1季開始迅速竄升，且這波訂單動能將一路延續到今年下半年，ODM廠目前不僅加大通用型伺服器產能，且開始規劃後續擴增產能，打破原先只擴AI伺服器的狀態。

通用型伺服器在去年下半年之前都呈現相對弱勢表現，主要原因在於CSP廠不斷比拚AI算力下，需要建置大量GPU架構AI伺服器，同時也讓ODM廠原先預估2026年通用型伺服器需求可能將持平。

不過，AI代理爆發的同時，也掀起AI推論需求，讓通用型伺服器今年出貨量有望全面升溫。

法人推估，鴻海、廣達、緯創、仁寶、英業達等ODM大廠今年在通用型伺服器出貨動能可望成長雙位數，一反先前業界保守的持平看法，且後續AI代理成長帶動下，通用型伺服器出貨有望持續看增。

據了解，AI當前大致可分為訓練、推論等兩大市場需求，其中訓練需要單一、重複性高的GPU，因此先前生成式AI崛起同時，正是AI伺服器大量採購輝達、超微GPU的熱潮，隨著AI代理應用開始成形，大量客製化數據資料亦有AI模型推論應用，由於資料量複雜，但所需處理資料量又不如訓練需求高，這時以CPU、ASIC運算晶片打造的通用型伺服器或ASIC伺服器市場如雨後春筍般誕生。

全球科技業認為AI未來至少有十年的發展趨勢，將持續衍生AI訓練或推論商機，且運算速度不斷強化，資料量增加，不論GPU為主的AI伺服器或CPU打造的通用型伺服器市場規模看增，更可望出現迭代更新需求，未來AI創造的市場商機將不斷衝高。