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半導體海內外大擴產 廠務工程五雄滿手單

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
半導體示意圖。路透
半導體示意圖。路透

台積電（2330）、美光、聯電（2303）、世界先進（5347）等半導體海內外大擴產，激勵廠務工程族群如漢唐（2404）、聖暉*、帆宣（6196）及洋基工程訂單滿手，能見度長達三年以上的好光景。

亞翔（6139）承接記憶體大廠美光新加坡新廠的廠務統包工程大單，交期到2029年，推升在手訂單累計金額創新高。亞翔董事長姚祖驤表示，AI牽動半導體業建廠潮的規模愈來愈大，亞翔近四年在新加坡承接統包案累計金額上看6,000億元，後續可望再接新案，營運成長可期。他說，由於亞翔集中火力投入新加坡美光、世界先進及聯電等建廠工程，考量到人力問題，美國市場暫不跟進。

帆宣在手訂單已逾1,000億元，改寫新猷，且產品組合優化有助毛利率提升，預期2026下半年表現將優於上半年。帆宣總經理林育業認為，未來二年最大挑戰不在爭取訂單，而在如何準時、甚至提前滿足客戶快速成長的建廠需求。

同樣受惠於台積電、美光海內外大擴產的漢唐，今年首季以每股純益16.31元創新高，能見度直達2030年。展望2026年，漢唐預期將全面受惠於全球半導體產業，以AI應用為核心的結構性投資浪潮。

洋基工程（6691）去年受惠ASML、富邦凹仔底商辦大樓、數據中心等三大案外，並有美光台南廠200億元大專案入手，且四大專案的認列高峰都將落在2026年。

帆宣 亞翔 半導體

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