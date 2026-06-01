輝達新品齊發 台積電含「輝」營收將衝破兩成

輝達新一代AI晶片平台Vera Rubin下半年將量產出貨，輝達執行長黃仁勳更預告，「今年下半年台灣將會非常忙碌」。

外界預期，輝達去年首度躋身台積電（2330）最大客戶，隨AI新品齊發，輝達今年占台積電營收比重將衝破兩成，成為驅動台積電營運創新高引擎。

台積電並未揭露單一客戶訂單動向，不過，輝達執行長黃仁勳今年初接受全球半導體聯盟（GSA）共同創辦人暨執行長Jodi Shelton的播客節目訪問時爆料，輝達已是台積電最大客戶，顯見AI需求強勁。

根據台積電2025年財報，在主要客戶資訊中，只有兩家客戶營收占比逾一成，分別以「甲客戶」與「乙客戶」稱之。

其中，乙客戶2024年營收比重為22％，但去年營收占比降至17％。甲客戶的營收占比自2024年的12％，去年一舉提升到19％，成為最大客戶。

市場推測，甲客戶是輝達、乙客戶是蘋果。

過去多年，市場預期蘋果是台積電最大客戶，不過，隨著PC與智慧手機等市場日趨穩定成熟，而AI與高效能運算（HPC）方興未艾，AI霸主輝達也隨著趨勢浪潮，成為半導體市場與相關供應鏈中的領頭羊。

台積電與輝達對於雙方來說，無疑都是重要的生意夥伴，黃仁勳在這幾次造訪台灣的行程中，幾乎都會與台積電高層見面，顯示雙方緊密的合作關係。

台積電先前提到，智慧革命正揭開序幕，AI發展從生成式AI與代理式AI，演進至實體AI，而這一切皆由先進半導體技術無與倫比的功耗與效率所驅動。原先預測半導體市場將在2030年達到1兆美元的里程碑，但台積電估計，半導體市場今年就會超越1兆美元的門檻，並在2030年達到1.5兆美元。此一市場成長絕大多數來自HPC及AI領域，約占整體市場55％，另外智慧手機約占20％，汽車與物聯網各占10％。

同時，台積電指出，來自客戶的AI加速器（AI accelerator）需求量，預計自2022年至2026年成長達11倍，對大晶粒晶圓（large die wafer）的需求也預期會成長6倍。

台積電先前表示，當AI從訓練轉向廣泛應用時，推論的重要性不斷增加。由AI所產生的大型語言模型處理文本詞元（token）能提高生產力，並創造更多價值，進而促使進一步投資AI系統，這種正向循環將使市場對驅動AI的矽產品需求持續增加。