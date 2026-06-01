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台北國際電腦展採雙展區 規模歷來最大
台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI）將於明（2）日至5日盛大登場，今年首度採用雙展區模式，除南港展覽館一、二館外，更重返世貿一館，成為史上規模最大的COMPUTEX，吸引來自33國1,500家企業參展，設立6,000個攤位。
今年的台北國際電腦展核心展區為AI與運算、機器人與行動、及下一代技術。
外貿協會董事長黃志芳指出，今年首度加入「AI Together」為主題，象徵人類與人工智慧邁向更深層次的合作關係。 據了解，南韓今年共39家廠商參展，包括SK海力士將設攤展示AI與資料中心等領域的DRAM與NAND快閃記憶體解決方案，三星顯示器將首度發表31.5吋的4K 360 Hz量子點有機發光二極體面板。
本屆展覽內容涵蓋AI機器人關鍵技術、機器人具身智慧運算與系統架構、AI時代電子紙顯示永續解決方案，以及透過地空整合與數位孿生技術打造的新世代3D智慧安防與智慧城市應用。
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