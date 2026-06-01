大立光首度參展 COMPUTEX 要秀 CPO

大立光（3008）破天荒首度參加本周登場的台北國際電腦展，大秀CPO解決方案，展現積極搶攻AI商機的企圖。

依據參展資料，此次大立光與轉投資先進光（3362）聯合展出，大立光以「擁有自製自動化研發團隊的自動化產業領導者」為訴求，展出兩大CPO解決方案：分別為多通道微透鏡陣列（PMLA）及多通道的光纖陣列（Fiber Array）。

其中，PMLA為CPO技術中的關鍵元件，主要用於有效修正光線路徑，以提升光纖與矽光子晶片之間的光耦合效率與準直。

大立光董事長林恩平日前證實，切入CPO主要聚焦FAU元件及稜鏡製造等零組件，正準備送樣。依據參展釋出的兩大CPO解決方案，PMLA應為整合稜鏡、準直鏡（Collimating Lens）及光纖陣列一體化零組件，或是單獨販售光纖陣列，依據大立光藍圖，未來將整合相關元件，提供FAU模組。

林恩平表示，目前大立光主要做光纖陣列單元（FAU）這段，以提供元件為優先，FAU元件之外，稜鏡也是重點，目前也要買光纖，光纖相關塑件也會涉獵。

相較於手機鏡頭，林恩平說，「FAU在對位精度的要求高非常多。」