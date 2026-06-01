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COMPUTEX大戲 六巨頭釋風向…黃仁勳談Feynman更多細節

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
Nvidia執行長黃仁勳。(歐新社)
Nvidia執行長黃仁勳。(歐新社)

台北國際電腦展COMPUTEX 2026將於明日揭幕，今（1）日上午由輝達執行長黃仁勳擔綱的GTC Taipei主題演講率先鳴槍起跑，展會期間吸引輝達、高通、安謀、邁威爾、英特爾與恩智浦等六大巨頭掌舵者齊聚，預期將釋出AI時代對於雲端資料中心、邊緣裝置，與實體AI領域如機器人等三大面向的前瞻布局與觀點。

由於輝達、微軟與安謀等三家產業大咖，5月29日都在社群平台發布「PC的新時代」的貼文，輝達還附上前述演講所在地台北流行音樂中心的經緯度座標，業界解讀，黃仁勳在演講中除了將談到下一世代資料中心伺服器晶片Feynman架構平台更多細節，並將發表採用安謀架構的N1X晶片，揮軍微軟Windows作業系統PC市場。

同時，黃仁勳於3月中在美國舉行的GTC演講中，讓機器人雪寶登場互動，不排除今日在台北場再度召喚雪寶登台，讓大家更能想像實體AI的未來發展。

今年電腦展將於6月2日正式揭幕，1日先舉行全球記者會暨高通開幕主題演講，此演講將由高通總裁暨執行長艾蒙擔綱。高通過往主要布局邊緣裝置應用，但根據外電報導，傳出高通已與TikTok母公司字節跳動達成AI晶片供應協議，高通將為字節跳動提供數百萬顆客製化資料中心特殊應用IC（ASIC）。

高通於去年台北國際電腦展專題演講中，對外宣告進軍資料中心市場，至今正好滿一周年。

安謀也於今年3月底發表其首款資料中心晶片「Arm AGI CPU」，標榜是專為代理式AI打造的基礎架構晶片。該公司執行長哈斯將於2日以「代理式AI時代的基礎」為題發表主題演講。

外界預期，他明日將暢談在資料中心市場發展的願景。

此外，邁威爾總裁暨執行長墨菲、英特爾執行長陳立武，與恩智浦總裁暨執行長索托馬約爾等人，都將在台北國際電腦展發表專題演講。

外界關注邁威爾ASIC業務的發展情形，以及英特爾CPU在AI推論市場重回舞台C位，未來將如何搶市，還有恩智浦在實體AI方面的應用進展。

邁威爾與輝達於今年3月已宣布合作夥伴關係，黃仁勳也將擔任邁威爾這場演講的特別來賓。

COMPUTEX 黃仁勳 輝達

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