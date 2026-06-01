AI熱潮引發泡沫憂慮 巴隆：五大晶片股真正贏家

搭上人工智慧（AI）熱潮的晶片類股已一飛沖天，也引發泡沫憂慮。不過，巴隆金融周刊（Barron's）點名輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、博通（Broadcom）、台積電（2330）及美光（Micron）是晶片股的「真正贏家」。

巴隆形容，這五家公司都是「新經濟」的頂梁柱，即使晶片貿易的整體勢頭不可避免地減弱，它們仍具有持久的價值和生命力。相較於未來兩年的預期獲利成長，這五檔股票的本益比成長率（PEG）目前都不到0.6倍，但標普500指數的兩年PEG為1。

輝達的繪圖處理器（GPU）晶片技術已是所向披靡，最近更預估今年能單獨賣出200億美元的中央處理器（CPU），約相當於CPU大廠英特爾（Intel）的整體資料中心事業營收。隨著時序進入6月，美國銀行（BofA）也依舊看好輝達。分析師普納瓦拉指出，輝達在AI領域中全方位的領導地位，使其一枝獨秀，加上強健的財務和自由現金流報酬率，能進而投資整個生態系，並持續回饋股東。

超微的伺服器CPU更具競爭力，最近已把2030年前的資料中心CPU市場規模預估，提高一倍到1,200億美元。博通則以和Google等科技業者結盟，從特殊應用晶片（ASIC）找到成功之道。

不過，輝達、超微及博通的晶片都有個共通點：都是台積電代工生產。台積電能專注於開發最先進的製造技術、興建最厲害的工廠，而且擴產計畫保守，免於供過於求困境，為自身與客戶都帶來高利潤，打造「多贏」局面。

雖然地緣政治一直都是台積電面臨的風險，但該公司已在美國、日本等地擴建廠房。

這波AI熱潮也已嘉惠記憶體晶片製造商，隨著AI熱潮致使記憶體晶片供應為歷來最緊俏、記憶體晶片價格暴漲，美光、SK海力士及三星電子的股價全都大漲，而且新的記憶體晶片工廠要到明年中才會上線，訂單「塞車」可能持續到2028年。

巴隆指出，美光也正利用這波榮景賺進的現金流，清理資產負債表，過去三季的債務已減少33%，並且執行2022年來首見的庫藏股。

另一方面，美銀也把蘋果納入首選清單，主要是看好iPhone這兩年將因導入AI而湧現換機潮，加以蘋果的「服務」部門營收加速成長、更多自研晶片帶進更高利潤、持續回饋股東、AI功能將讓更多法人買進蘋果股票，以及法律問題風險可控。