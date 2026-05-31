趨勢科技將在COMPUTEX展示資安風險量化、資安數位孿生、AI治理與防護

企業創新與研發因AI重塑規則，全球網路資安領導廠商趨勢科技旗下TrendAI將於2026 COMPUTEX現場展示最新企業級AI資安應用，以TrendAI Vision One為核心，回應全球客戶在AI導入過程中最關注的三大需求，協助企業降低營運複雜度、強化風險治理，並安全推動AI從策略邁向落地。

趨勢科技TrendAI也推動三大經營革新：透過「組織架構進化」打造AI引擎團隊、強化「平台策略」以TrendAI Vision One簡化資安營運，並「擴大夥伴生態」攜手Anthropic等夥伴建構防護鏈，助企業從被動防禦走向主動風險管理。

趨勢科技TrendAI企業事業群營運長金敬秀(Rachel Jin)表示，AI已能在短時間內發掘企業常用軟體漏洞，而編程代理與AI輔助開發工具也正形成新的攻擊面。趨勢科技的革新，除了運用AI強化防禦能力，致力於守護AI本身的安全與可信任性，協助企業從被動回應威脅，邁向主動預測、管理風險的全新資安格局。

趨勢科技觀察全球客戶在AI時代的三大資安需求，首先將資安風險轉化為可量化的商業衝擊。金敬秀指出，企業不是需要大量通知，但要判斷哪些風險最可能影響業務、財務與客戶信任。TrendAI Vision One具備Cyber Risk Quantification (CRQ)技術，協助企業將技術風險量化為董事會可理解的商業衝擊，，協助經營團隊依商業影響排定優先順序，更快做出決策。

其次，全球客戶需要在安全環境中驗證真實攻擊風險。當AI加速攻擊速度，漏洞從被發現到遭利用的時間也分秒必爭。TrendAI Vision One以Cybersecurity Digital Twin(資安數位孿生)能透過虛擬化環境與模擬攻擊情境，協助企業在不影響正式營運環境的前提下，預先模擬攻擊路徑、驗證防護成效，分辨理論風險與必須立即處理的實際威脅，讓資安驗證從單點檢查，提升為持續運作的主動防禦能力。

第三，全球客戶要建立AI資產可視性、代理人治理與供應鏈防護。目前影子AI (Shadow AI)成為企業難以忽視的新風險。企業不只需要掌握誰在使用AI，也要看清敏感資料是否可能外洩，而當AI代理進一步連接企業資料、調用多個模型，也可能衍生過度授權與資料存取失控。對此，TrendAI以AI Risk Insights、Agentic Governance Gateway(AGG)、AI Bill of Materials(AIBOM)、Zero Day Initiative漏洞研究與AI驅動偵測修復能力，助企業將看不見的AI風險，轉化為可視化的治理能力。