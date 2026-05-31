博通推出業界首款端到端50G PON Edge AI產品組合 加速AI時代發展

專注於設計、開發並提供多樣化半導體及基礎架構軟體解決方案的全球科技領導廠商博通（Broadcom）宣布推出業界首款50G ITU-PON家用閘道器系統單晶片（SoC）「BCM68850」，該晶片整合了神經網路處理器（NPU）並原生支援Wi-Fi 8標準，成功將50G PON與經歷四波引領市場的創新所奠定的穩固Wi-Fi 8架構完美結合，全力加速AI時代發展。

博通表示，此一里程碑突顯了博通對於在智慧邊緣（Intelligent Edge）實現架構一致性的承諾，並透過有線電視（cable）、被動式光纖網路（PON）、Wi-Fi及機上盒（set-top box）等平台提供全面的NPU加速解決方案，為AI運算卸載（AI offloading）與Multi-Gigabit工作負載，確保穩定且具韌性的基礎架構。

博通無線與寬頻通訊部門產品行銷副總裁Philip Radtke表示：「推出BCM68850是全球光纖網路發展中具意義的重要里程碑。我們正將寬頻邊緣重塑為家戶的中央智慧樞紐。這款旗艦級SoC加入了我們成熟的NPU加速光纖、有線電視、機上盒與Wi-Fi解決方案，確保電信營運商無論透過何種存取媒介（access medium），都能有效部署具備邊緣智慧的寬頻網路，並將此智慧延伸至最前端的網路邊緣。」

博通強調這款端到端的50G解決方案，補全了從博通BCM68660 OLT（光線路終端）到網路邊緣的完整路徑，提供了一個由BCM55050 ONT（光網路終端）或BCM68850 CPE（用戶端設備）閘道器所組成的無縫且技術穩健的生態系。此架構為AI時代優化了CPU與記憶體資源，帶來了全新層次的效能，確保家用閘道器可因應對未來十年數位創新所需的龐大數據流量。