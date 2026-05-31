COMPUTEX 2026規模創新高 黃志芳：AI Together打造人類AI新文明

台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI）將於6月2日至5日盛大登場。外貿協會董事長黃志芳表示，今年COMPUTEX首度採用雙展區模式，除南港展覽館一、二館外，更重返世貿一館，成為史上規模最大的一屆展會。

黃志芳指出，COMPUTEX自1981年創辦以來，見證全球科技產業的重要發展歷程。今年首度加入「AI Together」為主題，象徵人類與人工智慧邁向更深層次的合作關係。隨著全球AI應用日益普及，也證明產業發展趨勢持續向前推進，未來成長動能將更加強勁。

他表示，「AI Together」不僅代表人類與AI的全新交集，更象徵台灣攜手全球科技產業，共同打造未來AI文明的新篇章。今年展會特別於世貿一館規劃AI與機器人專區，聚焦實體AI（Physical AI）發展趨勢，展現人工智慧從虛擬世界走向實體應用的重要里程碑。

本屆展覽內容涵蓋AI機器人關鍵技術、機器人具身智慧（Embodied AI）運算與系統架構、AI時代電子紙顯示永續解決方案，以及透過地空整合與數位孿生技術打造的新世代3D智慧安防與智慧城市應用，完整呈現AI技術從研發創新走向產業落地的關鍵進程，加速生態系整合與商業化發展。

黃志芳進一步表示，今年COMPUTEX規模再創新高，除既有南港展覽館展區外，更將世貿一館打造為最受矚目的AI與機器人專區，展現台灣在全球AI產業鏈的重要地位。

此外，NVIDIA也將於COMPUTEX期間同步舉辦旗艦級開發者盛會GTC Taipei 2026，與展會時間完全重疊，顯示全球科技產業對COMPUTEX及台灣科技供應鏈的高度重視。

貿協表示，今年論壇與專題演講邀請超過30位國際重量級講者參與，其所代表企業總市值合計超過10兆美元，充分展現全球科技產業對AI浪潮及台灣創新實力的高度關注。

今年世貿展區更集結超過180家參展商，規劃「AI機器人區」、「電子紙產業專區」及「科技應用暨體驗館（TechXperience）」三大主題展區，全面展示實體AI技術的最新發展成果與未來應用潛力，預料將成為本屆COMPUTEX最受矚目的焦點之一。