亞利桑那州訪團赴亞灣新創園 盼深化AI與科技合作

美國亞利桑那州商務局長華森率高階訪團訪問高雄亞灣新創園，經濟部中小及新創企業署今天表示，面對全球供應鏈重組與AI浪潮，將持續透過亞灣新創園協助台灣新創企業拓展國際市場，深化台美科技生態圈鏈結。

中企署今天透過新聞稿指出，上午與高雄市政府經濟發展局共同接待由華森（Sandra Watson）率領的亞利桑那州高階訪團，成員包括亞利桑那州政府、商會、亞利桑那大學及土桑市代表，展現亞利桑那州對深化與台灣產業及新創生態系合作的高度重視。

中企署長李冠志表示，高雄亞灣不僅是推動5GAIoT、人工智慧應用、智慧製造、生技健康科技、能源科技及運輸科技的重要場域，也是台灣新創鏈結海外資源、接軌國際市場的重要平台。

華森表示，亞利桑那州正從半導體重鎮轉型為AI基礎設施重鎮，多年來透過與台灣合作，經濟發展深受帶動。未來除半導體領域外，雙方也將持續深化AI基礎設施及相關技術合作。

華森也指出，訪團對亞灣新創園與學研機構合作模式，以及對進駐新創企業的輔導機制深感興趣，並將參與2026年台北國際電腦展（COMPUTEX）及新創展區InnoVEX，與台灣企業及新創團隊展開商務交流。

高雄市政府經發局副局長林廖嘉宏表示，高雄與亞利桑那州同為台積電重要布局據點，皆積極發展高科技與半導體產業。在中央與地方合作推動下，亞灣新創園已成為南台灣重要的國際新創團隊落地基地及生態系資源樞紐。

中企署指出，這次交流活動邀請聯覺科技、肚肚及競零再生科技等3家台灣新創企業分享創新應用。其中，聯覺科技運用AI布料數位孿生技術，提升紡織設計與生產效率；肚肚透過智慧POS系統整合餐飲營運流程；競零再生科技以專利技術回收廢鋰電池，推動循環經濟及永續發展。

中企署表示，Startup Terrace作為重要國際創業聚落，已在林口及高雄設立新創園區基地，並結合高雄軟體育成中心資源，提供新創企業一站式培育服務、辦公空間及市場媒合機會，同時建置5G AIoT創新場域、智慧科技測試環境及創新實證區，加速創新技術落地應用。

中企署強調，未來將持續透過亞灣新創園協助台灣新創及中小企業拓展美國市場，也歡迎美國及國際新創企業進駐，透過與台灣產業、學研機構及新創團隊合作，深化台美科技與創新生態圈連結。