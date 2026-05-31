電腦展題材、老AI股補漲 法人：台股維持健康輪動

台股近期強勢震盪走高，5月29日融資單日增加金額創歷史新高，顯示散戶與內資買進意願強烈。法人分析，人工智慧（AI）下游組裝廠股價接棒轉強，對大盤維持健康輪動是有利訊號，本週還有台北國際電腦展（COMPUTEX）、台積電股東會等題材，指數仍有走高空間。

儘管美國與伊朗對和平談判進展持不同看法，但投資人預期兩國將達成延長停火協議，美股29日收紅。道瓊工業指數上漲363.49點或0.72%，收在51032.46點；標準普爾500指數上漲16.43點或0.22%，收在7580.06點；以科技股為主的那斯達克指數上漲55.15點或0.2%，收在26972.62點；費城半導體指數上漲0.239點，收在12829.383點。

台股29日由AI族群點火，加上MSCI半年度調整生效，終場加權指數收在44732.94點新高，上漲1096.5點，成交值新台幣1兆8164.5億元，創下新天量。

台股資深分析師蔡明翰接受中央社記者採訪表示，近期盤勢有幾個觀察重點。首先，過去一週雖然看到指數表現強勢，但主要權值股並未明顯集體衝鋒，尤其台積電在5月29日之前走勢相對落後大盤。

蔡明翰指出，AI供應鏈下游組裝廠上週五明顯轉強，包括廣達、緯創、鴻海等老牌AI股紛紛罕見攻上漲停，宏碁、華碩等英特爾概念股也直奔漲停價位，意味著位階相對較低的族群開始補漲，對於大盤維持健康輪動是有利的訊號。

針對市場關注的COMPUTEX展覽效應，蔡明翰說，從歷史經驗來看，從開展前到展覽結束後一週，股市通常都表現不差，展覽帶來的題材與資金行情可望延續2週左右；且台積電法說會後股價經歷一段整理期，開始有效轉強，台積電本週將召開股東會，對台股有機會帶來正面助力，預期指數仍有持續走高的空間。