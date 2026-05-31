快訊

國泰航空登機閘口明起提前5分鐘關閉 高雄6月試辦多元計程車機場載客

NBA／重返總冠軍賽！馬刺7戰淘汰衛冕軍雷霆 溫班亞瑪激動落淚

6月交通新制1次看 70歲高齡駕駛要換照、汽車考照筆試取消是非題

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳揭台灣供應鏈忙翻真相 AI已進入獲利期

中央社／ 台北31日電

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳接受媒體專訪時透露，AI透過先進的代理系統轉化，已經能夠進行非常高生產力的工作，「AI現在開始賺錢了」（AI isnow profitable），這也是驅使全球科技巨頭競相展開算力軍備競賽、高度仰賴台灣硬體生態系的原因。

黃仁勳在5月28日晚間舉辦的供應鏈高層「兆元宴」時接受TVBS專訪，相關影片近期播出。

他說，過去6個月內，AI技術結合先進的代理系統，已經能夠進行撰寫軟體等高度生產力的工作。正因為AI轉化為能為企業挹注實質獲利的工具，全球各大企業正全力搶購算力，產生更多AI Token（詞元）來創造營收。

「這就是為什麼台灣現在會這麼忙碌的原因」，黃仁勳點名，包含台積電、廣達、緯創、鴻海等輝達在台灣的所有合作夥伴，目前都正在全力運轉，為全世界創造更多算力。

針對台灣在科技產業的定位，黃仁勳重申，台灣絕對不止是半導體樞紐，而是處於一個極其複雜供應鏈的「核心」（epicenter），從晶圓製造、封裝、系統互連、銅線、矽光子技術，到打造AI工廠所需的供電與液冷散熱系統，複雜度堪稱全世界之最，而台灣就是一個高度集中的合作夥伴生態系，聚集市值好幾兆美元的企業。

面對市場拋出「AI泡沫化」疑慮，黃仁勳認為，這場將「認知智慧」（Cognitive intelligence）自動化的工業革命才剛開始，整體產業還有數十年成長期；只要算力需求能直接轉化為營收，輝達與台灣供應鏈的成長榮景未來還有很多年。

他強調，AI將會是全球性的，但同時也會是區域性的（Regional）；會有像搜尋引擎那樣觸及全球的消費型企業，但也會有非常多區域性的機會，原因是語言非常多元。

黃仁勳解釋，英語、德語、法語某種程度上像是通用語言，但有許多語言非常在地化，沒有足夠的全球數據或人口來建立所需的AI。各地的在地文化不同、敏感度也不同，雖然全球性企業可以觸及每個國家，但對許多國家來說，建立「在地AI」至關重要。

他也分析輝達的獨特之處，在於「無所不在」。輝達支援處理每一個AI模型，從OpenAI、Anthropic、Gemini到xAI等，以及每一個開源模型；輝達不僅擅長語言，也擅長物理學、生物學、機器人技術等許多不同的AI領域，「我們可以與任何提供服務的人合作」。

此外，黃仁勳也對台灣年輕人提出建議，鼓勵積極參與AI，並善用AI工具提升專業技能。他強調，AI本質是降低科技鴻溝，不需過度恐慌失業，「你不會被AI取代，但你可能會被那些精通使用AI的人取代。」

黃仁勳 輝達 兆元宴

延伸閱讀

COMPUTEX於6月2日登場聚焦3大主軸 引領實體AI時代

COMPUTEX 2026本周登場 大咖點名…實體AI、機器人躍新戰場

黃仁勳直言「台灣未來需要更多電力」！否則恐面臨無法實現經濟成長困境

AI時代「學歷保鮮期」剩3年 李詩欽籲畢業生眼光放遠：鎖定1兆美元台商市場

相關新聞

大咖聯手揮軍Windows個人電腦 PC市場注入強心針

輝達攜手安謀（Arm）與微軟，揮軍Windows個人電腦（PC）市場，挑戰英特爾與超微所屬的x86陣營，PC市場即將迎來大混戰。近期記憶體等關鍵零組件缺貨大漲價，導致消費者買氣縮手，PC市場低迷，業界期盼，輝達能以全新安謀架構中央處理器（CPU），讓PC市場谷底回升。

晶圓一哥加速德國建廠

德國商報（Handelsblatt）報導，台積電德國廠進入建設與人才加速布局階段，工地人力今夏將增至超過5,000人，工廠投產後預計聘用約2,000名員工，目前已展開大規模人才與學徒招募，並將參與薩克森邦職業博覽會，希望培育在地半導體人才。

AI代理熱爆 科技巨頭按讚 鴻海、廣達、聯發科等看好後市

AI發展由「訓練」快速進展到「推論」，推論的終極目標就是要能執行AI代理（Agentic AI）相關工作，引爆新一波AI代理相關商機，進而點亮更多AI基建、邊緣AI等產業成長引擎，鴻海、廣達、華碩、聯發科、世芯-KY、台積電、台達電、嘉澤、智邦等，均可望受惠。

AI代理包山包海 市場規模衝兆元

AI代理（Agentic AI）將是推升下一波AI成長的新引擎，並將滲透到軟體、硬體、晶片、金融、企業、醫療等各個產業與層面，2030年全球AI代理市場規模將突破新台幣兆元大關，商機龐大。

台北電腦展6月2日登場 高通、英特爾等科技巨擘雲集

全球科技年度盛事2026年台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）將於6月2日至5日於台北登場，今年將以「AI TOGETHER」為年度展覽主軸，聚焦四大科技趨勢，完整呈現AI從創新走向落地的最新成果，而輝達（NVIDIA）、高通（Qualcomm）及英特爾（Intel）等國際巨頭亦將發表主題演講，釋出全球人工智慧最新趨勢。

COMPUTEX 2026本周登場 大咖點名…實體AI、機器人躍新戰場

台北國際電腦展COMPUTEX 二○二六本周登場，矽谷科技大咖英特爾執行長陳立武、網通晶片大廠邁威爾執行長墨菲（Matt Murphy）陸續抵台，另也傳出韓國ＳＫ集團會長崔泰源等韓國重要企業高層也將來台，全球ＡＩ領域領袖都將在這場盛會中現身，發表ＡＩ產業趨勢最新看法。而在眾多ＡＩ議題之中，實體ＡＩ與機器人最受關注，輝達執行長黃仁勳更說，這將是生成式ＡＩ之後最重要的新戰場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。