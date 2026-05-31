黃仁勳揭台灣供應鏈忙翻真相 AI已進入獲利期

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳接受媒體專訪時透露，AI透過先進的代理系統轉化，已經能夠進行非常高生產力的工作，「AI現在開始賺錢了」（AI isnow profitable），這也是驅使全球科技巨頭競相展開算力軍備競賽、高度仰賴台灣硬體生態系的原因。

黃仁勳在5月28日晚間舉辦的供應鏈高層「兆元宴」時接受TVBS專訪，相關影片近期播出。

他說，過去6個月內，AI技術結合先進的代理系統，已經能夠進行撰寫軟體等高度生產力的工作。正因為AI轉化為能為企業挹注實質獲利的工具，全球各大企業正全力搶購算力，產生更多AI Token（詞元）來創造營收。

「這就是為什麼台灣現在會這麼忙碌的原因」，黃仁勳點名，包含台積電、廣達、緯創、鴻海等輝達在台灣的所有合作夥伴，目前都正在全力運轉，為全世界創造更多算力。

針對台灣在科技產業的定位，黃仁勳重申，台灣絕對不止是半導體樞紐，而是處於一個極其複雜供應鏈的「核心」（epicenter），從晶圓製造、封裝、系統互連、銅線、矽光子技術，到打造AI工廠所需的供電與液冷散熱系統，複雜度堪稱全世界之最，而台灣就是一個高度集中的合作夥伴生態系，聚集市值好幾兆美元的企業。

面對市場拋出「AI泡沫化」疑慮，黃仁勳認為，這場將「認知智慧」（Cognitive intelligence）自動化的工業革命才剛開始，整體產業還有數十年成長期；只要算力需求能直接轉化為營收，輝達與台灣供應鏈的成長榮景未來還有很多年。

他強調，AI將會是全球性的，但同時也會是區域性的（Regional）；會有像搜尋引擎那樣觸及全球的消費型企業，但也會有非常多區域性的機會，原因是語言非常多元。

黃仁勳解釋，英語、德語、法語某種程度上像是通用語言，但有許多語言非常在地化，沒有足夠的全球數據或人口來建立所需的AI。各地的在地文化不同、敏感度也不同，雖然全球性企業可以觸及每個國家，但對許多國家來說，建立「在地AI」至關重要。

他也分析輝達的獨特之處，在於「無所不在」。輝達支援處理每一個AI模型，從OpenAI、Anthropic、Gemini到xAI等，以及每一個開源模型；輝達不僅擅長語言，也擅長物理學、生物學、機器人技術等許多不同的AI領域，「我們可以與任何提供服務的人合作」。

此外，黃仁勳也對台灣年輕人提出建議，鼓勵積極參與AI，並善用AI工具提升專業技能。他強調，AI本質是降低科技鴻溝，不需過度恐慌失業，「你不會被AI取代，但你可能會被那些精通使用AI的人取代。」