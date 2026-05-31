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COMPUTEX於6月2日登場聚焦3大主軸 引領實體AI時代

中央社／ 台北31日電

全球科技界年度盛事「2026 COMPUTEX（台北國際電腦展）」將於6月2日至5日登場，今年以「AI Together」為主題，聚焦AI運算、機器人與智慧移動、次世代科技等3大領域。隨著AI應用從雲端運算延伸至實體世界，今年展會不僅規模創歷史新高，更視為全球正式邁入「實體AI（Physical AI）」爆發期的重要指標。

今年COMPUTEX共吸引來自33個國家與地區、1500家企業參展，使用攤位數達6000個，刷新歷年紀錄。展區除往年的南港展覽館1、2館外，也重返世貿1館及台北國際會議中心（TICC），擴大整體展場規模。

外貿協會董事長黃志芳日前表示，今年全球買主預先登錄人數已突破2.5萬人，預估最終可望接近4萬名國際買主，顯示全球供應鏈對台灣AI產業聚落的高度關注。

回顧近年COMPUTEX主題演變，也可看出AI產業發展軌跡。2023年疫情後復甦階段，大會以「Together,We Create」為主軸，聚焦高效能運算與智慧應用；2024年「Connecting AI」則迎來生成式AI浪潮，強調AI與終端硬體串聯。

2025年「AI Next」進一步帶動智慧移動與先進通訊商機。今年「AI Together」則強調AI技術已從虛擬運算跨入實體應用，推動AI產業全面實體化。

展會規模也隨AI熱潮快速擴張。2023年COMPUTEX展位數為3000個、專業參觀人次約4.7萬；2024年與2025年，在AI生態系商機的帶動下，參觀人數分別增至8.5萬與8.6萬人次，展位數也提升至4500個與4800個。今年則首度突破6000個攤位，寫下新里程碑。

其中，今年最受矚目的亮點之一，是於世貿展場首度設立的「AI機器人展區」。貿協表示，展區將集結感測器、馬達、減速機到系統整合等完整供應鏈廠商，並透過實機展示呈現機器人在工業自動化、物流運輸及醫療照護等場域的應用。

AI機器人展區參展企業包括上銀科技、永彰科技、宇隆科技、所羅門、德州儀器及女媧創造等，將展出高精密減速機、人形機器人協作及AI視覺引導自動化系統等技術。

此外，今年世貿展區也將設立「電子紙產業專區」，由元太科技攜手夏普、振曜等40家上下游夥伴共同參展，展示全彩大型電子紙看板、低碳智慧電子紙標籤及醫療顯示方案，凸顯電子紙技術已從商業應用擴展至交通與生活場域。

除了展覽規模創下記錄之外，今年論壇與演講陣容也備受矚目。大會官方主題演講（Keynote）邀請到高通（Qualcomm）、英特爾（Intel）、邁威爾（Marvell）、恩智浦（NXP）等4大國際半導體與通訊大廠執行長（CEO）登台。

COMPUTEX Forum吸引包含Google及輝達（NVIDIA）在內、近30家全球頂尖科技企業高階主管參與，與會企業總市值規模一舉突破10兆美元，建構出全球科技界最完整的AI生態系。

隨著AI熱潮延燒，輝達執行長黃仁勳效應今年也持續發酵，輝達今年於台北國際會議中心，打造「NVIDIA GTC Taipei」，GTC是NVIDIA的旗艦級AI大會系列，在全球各地舉辦，匯集開發者、研究人員和企業領袖，共同分享新技術、實際應用以及未來發展趨勢。而此次台北場將聚焦物理AI、AI工廠、代理系統與推論等領域的最新進展。

此外，黃仁勳也將於6月1日上午11時在台北流行音樂中心發表演說，預料將公布新一代AI技術與產品布局，成為今年COMPUTEX開展前最受矚目的焦點之一。

機器人 COMPUTEX

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