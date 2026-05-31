Axios：首款採輝達處理器Windows電腦預計台北亮相
美國新聞媒體Axios今天引述消息人士報導，人工智慧（AI）晶片公司輝達（Nvidia）與微軟（Microsoft）預計下週將首度發表採用輝達晶片作為主處理器的Windows個人電腦。
報導指出，除了微軟自家的Surface系列電腦外，包括戴爾（Dell）在內的其他電腦品牌也將推出輝達驅動的裝置。
報導表示，微軟與輝達將於台灣的COMPUTEX電腦展及加州舊金山的微軟Build開發者大會聯手發表這些新機。
微軟與輝達對此皆未回應置評請求。
路透社報導，Windows、輝達與晶片設計公司安謀（Arm）的官方X帳號昨天同步預告即將發表新消息，稱「個人電腦新時代來臨」，文字中還附上了疑似台北的地理座標。
目前Windows筆電的Arm架構處理器主要由高通（Qualcomm）供應，而英特爾（Intel）與超微（AMD）仍是Windows筆電CPU市場的主力供應商。
根據Axios報導，微軟也預計發表新軟體，讓AIAgent（智慧代理人）能在Windows電腦本地端執行各種任務。
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