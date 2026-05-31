大咖點名 實體AI、機器人躍新戰場

台北國際電腦展COMPUTEX 二○二六本周登場，矽谷科技大咖英特爾執行長陳立武、網通晶片大廠邁威爾執行長墨菲（Matt Murphy）陸續抵台，另也傳出韓國ＳＫ集團會長崔泰源等韓國重要企業高層也將來台，全球ＡＩ領域領袖都將在這場盛會中現身，發表ＡＩ產業趨勢最新看法。而在眾多ＡＩ議題之中，實體ＡＩ與機器人最受關注，輝達執行長黃仁勳更說，這將是生成式ＡＩ之後最重要的新戰場。

台北市電腦公會理事長、宏碁董事長陳俊聖也呼應，指出今年COMPUTEX規模再創新高，共有超過一千五百家廠商、六千個展位，展現從晶片、平台、系統整合到創新應用的完整ＡＩ實力，且首度設立ＡＩ機器人展區，證明台廠有實力透過技術，把雲端ＡＩ落實到真實物理世界。

黃仁勳接續超微執行長蘇姿丰的腳步接棒登台，引爆萬眾矚目的「仁來瘋」。日前蘇姿丰已表示，ＡＩ的發展不會侷限於資料中心，接下來將逐步延伸到邊緣運算與真實世界的應用場景，「下一個重大浪潮是實體ＡＩ，這包含機器人，以及在邊緣端使用ＡＩ能力的各種場景，無論是工業、製造環境，或其他在地化應用，都會是未來的機會」。

黃仁勳此次高調來台，也以通吃台灣半導體生態系的霸氣姿態，層層切開由能源、晶片、基礎設施、模型與應用所組成的ＡＩ基礎設施「五層蛋糕」。他近日重申，ＡＩ雖然可以生成內容，但更重要的是推理、規畫，「我們現在正處於實用ＡＩ的時代」。

黃仁勳年初已在美國消費性電子展（ＣＥＳ）預言「機器人的ChatGPT時刻已經到來」，廿七日又在北士科員工大會上解釋，ＡＩ產業正邁向代理式（Agentic AI）的轉折點，未來全球AI Agent數量將遠超過目前使用電腦的十億人口，而「Agents的實體版本就是機器人」，由於台灣人口規模有限，若要突破成長極限、實現更大願景，自動化將是重要答案，機器人對台灣非常有幫助。

台廠組隊搶進供應鏈

在全球機器人供應鏈重組之際，台灣應如何定位？資策會ＭＩＣ資深產業分析師盧冠芸說，台灣應從過去的硬體製造優勢，轉向發展「利基型專用應用」。

她舉例，在物流分揀情境中，比起追求五指靈巧手的複雜功能，使用二指夾爪或輪式底盤等更符合成本與效率需求的工具，反而能更有效率地蒐集運行數據。這種透過務實導入積累的應用數據，也是台灣可發揮的空間。

盧冠芸強調，未來產業的競爭力核心在於：與全球供應鏈的整合力，台廠必須打破單打獨鬥模式，透過策略聯盟、跨國場域合作及平台對接，將角色從傳統供應商，升級為全球機器人生態系中不可或缺的要角。