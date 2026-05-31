晶圓一哥加速德國建廠

德國商報（Handelsblatt）報導，台積電（2330）德國廠進入建設與人才加速布局階段，工地人力今夏將增至超過5,000人，工廠投產後預計聘用約2,000名員工，目前已展開大規模人才與學徒招募，並將參與薩克森邦職業博覽會，希望培育在地半導體人才。

台積電位於德勒斯登的德國廠，是與博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）及恩智浦（NXP）等大咖共同成立，名為歐洲積體電路製造公司（ESMC）。

ESMC總裁克伊區（Christian Koitzsch）近期在阿姆斯特丹出席一場活動時告訴德國商報，已展開大規模招聘，已在職100名員工中40名來自台灣，待所有設備安裝完畢，ESMC員工數預估將擴大至2,000人。

台積電德國廠被歐洲視為近年最重要的半導體投資計畫，也是目前歐洲規模最大的晶片廠建設案，規劃於2027年底投產，並在2030年前後達到滿載運作，主要供應歐洲汽車產業所需晶片。

隨著工程進度推進，施工現場人力需求也快速增加。克伊區表示，目前已有約1,200名工人在廠區施工，今年夏季高峰期工人人數將超過5,000人，與工廠相連的辦公大樓也已啟動室內裝修工程。

德國有師徒制傳統，重視技職教育，大多數職業學校採「雙元制」，學徒70%時間在企業實習、30%在學校上課，實務與理論並重。與台灣高職不同的是，德國學生通常在完成全日制義務教育、約15歲至16歲起，即可與企業簽署學徒契約。學徒制沒有嚴格年齡上限，二、三十歲再接受職業訓練也很常見。

根據德國商報，目前除三大股東博世、英飛凌與恩智浦外，意法半導體、Nordic半導體也都是ESMC的重要客戶。

德國近年積極推動半導體產業布局，希望藉由吸引國際大廠投資提升歐洲晶片自主能力，除台積電德國廠外，英飛凌在德勒斯登擴建的新晶圓廠也將於今年7月啟用。