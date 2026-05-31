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AI代理包山包海 市場規模衝兆元
AI代理（Agentic AI）將是推升下一波AI成長的新引擎，並將滲透到軟體、硬體、晶片、金融、企業、醫療等各個產業與層面，2030年全球AI代理市場規模將突破新台幣兆元大關，商機龐大。
研調機構MarketsandMarkets預估，全球Agentic AI市場規模將從2024年的51億美元（約新台幣1,600億元），大幅成長至2030年的471億美元（逾新台幣1.4兆元），年複合成長率（CAGR）高達44%，其中86%來自企業端應用。
另一家研調機構Precedence Research則預估，全球Agentic AI市場規模預計從2024年52.5億美元（約新台幣1,650億元），成長至2025年75.5億美元（約新台幣2,370億元），並以年複合成長率43.8%的速度快速擴張，預估2034年市場規模將達近2,000億美元（約新台幣6.3兆元），其中，北美地區在此居領導地位。
Agentic AI作為可自主決策與執行任務的軟體系統，在最少人為干預下即可完成特定目標，已被視為最具戰略潛力的核心技術之一。顧能（Gartner）預測，至2028年，將有15%的日常決策任務由AI代理完成，顯示其在企業營運中的關鍵地位日益提升。
AI代理不只應用在企業端，也將帶動晶片業發展。花旗證券預估，整體CPU市場規模將從2025年的293億美元（約新台幣9,200億元），成長到2030年的1,315億美元（約新台幣4.1兆元）。
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