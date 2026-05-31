AI代理熱爆 科技巨頭按讚 鴻海、廣達、聯發科等看好後市

AI發展由「訓練」快速進展到「推論」，推論的終極目標就是要能執行AI代理（Agentic AI）相關工作，引爆新一波AI代理相關商機，進而點亮更多AI基建、邊緣AI等產業成長引擎，鴻海（2317）、廣達（2382）、華碩（2357）、聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、台積電（2330）、台達電（2308）、嘉澤（3533）、智邦（2345）等，均可望受惠。

鴻海、廣達、華碩、聯發科等台廠都高度看好AI代理發展，成為科技業新顯學。鴻海董事長劉揚偉直言，機器人將是AI從雲端走向邊緣裝置的重要載體，現在已經看到很多產品都出來了，而且會愈來愈厲害。

劉揚偉以夏普最近推出的AI療癒機器人「Poketomo口袋同萌」為例，這個產品就像過去的電子雞一樣，與機器人玩愈多，它就愈成熟，與它講話、拍照，它會做紀錄，會聽到、看到外界的事情，並做整理分析，它不僅是療癒型機器人，還是下一個可能重要的成長曲線。

廣達副董暨總經理梁次震指出，從目前客戶需求、產業投資規模、新應用發展速度來看，AI仍處於快速發展階段，市場需求並未出現降溫跡象，尤其近年AI從訓練逐漸走向推論階段後，新的需求持續冒出來。

梁次震說，隨著AI推論需求快速增加、代理式AI逐步成熟，將帶動伺服器需求同步上升，推論能力提升後，又會催生更多應用被導入市場，進一步刺激新一輪運算需求，形成持續循環的成長模式。

華碩董事長施崇棠表示，過去市場聚焦AI PC，但其實關鍵在「Agentic AI」概念，讓AI PC變成Agentic AI PC，結合代理式AI能力，才能真正發揮價值。

施崇棠認為，未來為了有效駕馭大量AI代理協助工作，就需要具備AI PC，相較於雲端運算，邊緣端裝置在速度與隱私保護上更具優勢，也讓AI PC產業迎來巨大商機。

施崇棠指出，近期許多擅長設計思維的人，即便並非專業程式設計師，仍能透過AI工具開發出過去企業做不出的產品，顯示AI正大幅改變創新模式。他強調，「現在Agentic AI出來後，一個人可以抵100個人」，未來產業勢必面臨轉型。

聯發科總經理暨營運長陳冠州指出，AI正從生成式AI快速走向Agentic AI，未來不只雲端算力持續擴張，終端裝置也將全面升級為Agentic AI裝置，重新定義產品型態與使用者體驗，看好未來一至兩年Agentic AI生態系將蓬勃發展。