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大咖聯手揮軍Windows個人電腦 PC市場注入強心針

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

輝達攜手安謀（Arm）與微軟，揮軍Windows個人電腦（PC）市場，挑戰英特爾與超微所屬的x86陣營，PC市場即將迎來大混戰。近期記憶體等關鍵零組件缺貨大漲價，導致消費者買氣縮手，PC市場低迷，業界期盼，輝達能以全新安謀架構中央處理器（CPU），讓PC市場谷底回升。

以安謀架構打造CPU挑戰x86陣營，輝達不是第一個。高通已攜手微軟，推出安謀架構Windows PC（搭載高通驍龍X系列晶片），持續鴨子划水當中。

以安謀架構處理器打開PC市場一片天的代表是蘋果。蘋果搭載M系列自研晶片的MacBook系列筆電，全球賣得嘎嘎叫，最近在全球熱賣的MacBook Neo，在美國教育價起價499美元，在台灣起售價只要1.69萬元，掀起搶購潮，現已全面缺貨。

業界認為，安謀架構筆電擁有超強續航力、輕薄、低發熱等優勢，只要價格對了，消費者就會埋單。未來隨著時間推移，安謀架構筆電應用程式愈來愈多，伴隨多項優勢，有望激勵PC市場買氣回籠。

高通 輝達 MacBook

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