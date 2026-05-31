台北電腦展6月2日登場 高通、英特爾等科技巨擘雲集

全球科技年度盛事2026年台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）將於6月2日至5日於台北登場，今年將以「AI TOGETHER」為年度展覽主軸，聚焦四大科技趨勢，完整呈現AI從創新走向落地的最新成果，而輝達（NVIDIA）、高通（Qualcomm）及英特爾（Intel）等國際巨頭亦將發表主題演講，釋出全球人工智慧最新趨勢。

在COMPUTEX 2026登場之際，輝達也於6月1日至4日在台北舉行GTC Taipei大會。輝達執行長黃仁勳將先於6月1日上午發表主題演講，輝達正將AI推向下一個階段，橫跨運算、物理AI（Physical AI） 與代理系統 （Agentic Systems）。此次主題演講將展示其「五層蛋糕」架構，從能源到應用，以及生態系如何擴展以支持下一波創新浪潮。

GTC是輝達的旗艦級AI大會系列，在全球各地舉辦，匯集開發者、研究人員和企業領袖，共同分享新技術、實際應用及未來發展趨勢。

台北電腦展今年主題演講陣容還匯聚高通、英特爾、邁威爾（Marvell）、恩智浦等國際科技巨擘高層，高通總裁暨執行長艾蒙於1日下午登場；隨著COMPUTEX於2日開幕，英特爾執行長陳立武接棒舉行主題演講，分享在AI時代下，英特爾對新世代運算的發展願景；恩智浦總裁暨執行長Rafael Sotomayor演講則將深入探討「實體人工智慧」；邁威爾董事長暨執行長Matt Murphy亦將發表主題演講。

台北電腦展今年以「AI TOGETHER」為年度展覽主軸，串聯全球AI生態系，從AI基建、AI運算平台、Edge AI、AI PC、Physical AI到垂直場域應用，完整呈現AI從創新走向落地的趨勢。