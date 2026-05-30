鴻海再傳捷報！人資長夏國安 奪《HR Asia》年度最佳人資長榮譽

鴻海（2317）在近期舉辦的《HR Asia》國際交流研討會中再傳捷報！《HR Asia》大會在馬來西亞活動現場特別宣布，鴻海科技集團人資長夏國安榮獲「CHRO of the Year」榮譽肯定，彰顯鴻海在國際人力資本管理與創新人才戰略上的卓越成就。

《HR Asia》「CHRO of the Year」旨在表彰於人力資源管理領域樹立卓越標竿、引領創新人資策略，並在推動企業商業成功中發揮關鍵作用的傑出人資領袖。該獎項評選過程極為嚴謹，企業端無需且無法事先報名，係由各國專案團隊由年度獲獎企業中，針對「人資領導力與影響力」、「員工調查表現（Employee survey performance）」及「人才戰略成就」等關鍵指標進行全方位評估，最終由大會審查定案。

鴻海科技集團人資長夏國安表示：「這份榮譽是屬於全體鴻海人資團隊，更是董事長與集團高層長期全力支持人才永續政策的成果。鴻海始終相信『員工是企業最重要的資產』。我們從2025年蟬聯四項雇主大獎，到今年獲得個人特獎的肯定，證明鴻海在打造幸福職場、推動多元包容環境的方向上完全正確。未來，我們將持續落實以人為本的文化，讓全球同仁都能與鴻海共同成長。」

《HR Asia》舞臺上，鴻海已累積不少肯定，2025年度一舉囊括「亞洲最佳企業雇主獎」、「雇主關懷獎」、「職場永續獎」與「多元、平等與包容獎」四項大獎。參與外部權威機構評選並屢獲大獎，是鴻海深化ESG願景的重要一環。誠如鴻海的ESG願景：「科技開啟智慧生活，用心造就永續發展」，未來鴻海將繼續秉持「誠信、勤奮、敏捷、分享、合作、共榮」的精神，深化全球雇主品牌形象，讓鴻海精密成為全球頂尖高科技人才實現夢想的首選舞台。