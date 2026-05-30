影／美光科技進駐苗栗銅科園區！今辦首場大型徵才 職缺涵蓋多元領域

全球記憶體大廠「美光科技」3月26日揭牌宣示進駐苗栗銅鑼科學園區，為苗栗的科技產業發展投下一顆震撼彈，更被縣府視為重磅的「利多」。今天上午美光公司在縣府大樓旁的青年創業指揮部辦理第一場全面性的徵才活動，吸引大批求職者來面試，副縣長邱俐俐也到場致意，她強調美光銅鑼廠未來進用的人才多達1.5萬人，歡迎在科技及其他領域的苗栗子弟返鄉就業。

美光公司與縣府4月間大動作舉辦「在地人才招募記者會」，美光強調年底前將錄用1000名新進員工，縣長鍾東錦以「興奮」形容美光進駐苗栗，為苗南的經濟注入活水，帶動苗栗走向科技大縣。

美光除了先前在國立聯合大學等校的校園徵才博覽會設攤，今天是首次在苗栗全面對外徵才，吸引各地求職者前來面試，其中不乏外縣市來的求職者，許多人目前仍在半導體行業工作，還有外籍工程師參加徵才，邱俐俐到場鼓勵青年求職者，並向美光公司人員致意。

縣府勞青處指出，今天徵才活動開放多元職缺，涵蓋製程、設備、品質、環安衛、以及廠務等領域，會場安排職缺諮詢、企業文化與工作環境介紹，並提供求職者與美光用人主管及人資團隊面對面交流機會，協助求職者更深入了解美光的職涯發展與工作內容。除了今天首場徵才活動，美光下一場徵才預計6月13日在銅鑼鄉銅鑼灣會館舉辦。

家在頭份市的黃姓求職者目前在新竹科學園區的科技廠服務，他表示在不違反競業條款的規定下前來參加這次徵才，也希望藉此機會了解自身在科技人才市場的價值。

邱俐俐指出，許多苗栗子弟遠離家鄉至外縣市工作，並非他們不愛苗栗、不願在家鄉工作，而是工作機會不在苗栗，美光公司進駐銅鑼科學園區，讓許多在外地科技業服務的苗栗子弟有機會回鄉工作，美光銅鑼廠未來有1.5萬個職缺，不僅為苗栗子弟帶來就業機會，也讓苗栗成為全球科技業不能欠缺的一塊版圖。

美光科技今天在縣府大樓旁的青年創業指揮部辦理第一場全面性的徵才活動，吸引大批求職者來面試。記者胡蓬生／攝影

美光科技今天在苗栗青創指揮部辦理首場全面性徵才活動，吸引許多求職者前來，其中還有外籍工程師也來參加徵才。記者胡蓬生／攝影

美光科技今天在縣府大樓旁的青年創業指揮部辦理第一場全面性的徵才活動，吸引大批求職者來面試。記者胡蓬生／攝影