簡訊平台EVERY8D疑遭駭 數發部與經濟部NCC實地檢查

國內資訊服務業者互動資通（Teamplus）日前疑似遭受網路攻擊，導致旗下EVERY8D簡訊代發平台服務中斷，並傳出用戶個資疑似外洩。數位發展部數位產業署今天表示，將於6月2日進行個資實地行政檢查，釐清相關個資保護措施是否符合法規。

數發部今天發布新聞稿指出，針對簡訊代發業者EVERY8D疑似遭駭事件，已進行3項因應措施，包含啟動行政檢查。

首先，行政檢查方面，數產署依據「個人資料保護法」第22條規定，已要求互動資通公司提供相關資料，並將於6月2日上午會同經濟部與國家通訊傳播委員會（NCC）進行個資實地行政檢查，針對該公司事故應變及個資保護是否符合相關法令規範，進行檢查釐清。

第二，要求業者盡快通知當事人。數產署已責成互動資通公司採取應變措施，如果有個人資料洩漏，應儘速通知相關受害業者及民眾，使當事人知悉個人資料可能遭侵害情形，及時採取補救措施，降低損害。

第三，發布資安警訊，通知政府機關、關鍵基礎設施評估風險及回報處理情形。

數位發展部資通安全署表示，已發送資安警訊通知各機關評估風險，釐清是否使用互動資通公司服務，如有應通報受影響範圍，應儘速依照「資通安全管理法」及「個人資料保護法」規定辦理。

由於EVERY8D的部分客戶曾經使用該平台發送一次性驗證碼（OTP），作為網站登入時的身分驗證機制，因此引發OTP機制的安全疑慮問題。資安署表示，OTP密碼具有時效性，一般在發送後3到5分鐘之內就會失效，所以如果EVERY8D平台在事件發生之後，就馬上修補原本的資安漏洞，讓駭客無法繼續盜取該平台發送的簡訊內容，風險就會相對較低，但仍請民眾注意，自身帳號近期是否有異常登入情形，並適時採取更換密碼等防護措施，以提升帳號安全。

資安署並指出，政府專屬「111」簡訊未使用互動資通公司平台發送，相關系統並未串接，民眾可放心。

數產署也提醒民眾，個人資料外洩後易遭詐騙集團利用，請保持警覺，對各項可疑訊息積極查證，不點擊不明網址，不輕易提供密碼、驗證碼或身分證字號，嚴加防範，發現任何可疑情況，請立即撥打165反詐騙諮詢專線查詢，以降低受詐風險。