快訊

伊朗飛彈襲擊！科威特上空攔截成功 殘骸墜地波及2架MQ-9無人機

坦尚尼亞貧童翻轉人生拿到博士學位 今台大畢典致詞：夢想為家鄉蓋學校

調皮米格魯「半夜偷走拖鞋」氣瘋飼主 下一秒畫面卻讓人鼻酸：想媽媽了

聽新聞
0:00 / 0:00

簡訊平台EVERY8D疑遭駭 數發部與經濟部NCC實地檢查

中央社／ 台北30日電

國內資訊服務業者互動資通（Teamplus）日前疑似遭受網路攻擊，導致旗下EVERY8D簡訊代發平台服務中斷，並傳出用戶個資疑似外洩。數位發展部數位產業署今天表示，將於6月2日進行個資實地行政檢查，釐清相關個資保護措施是否符合法規。

數發部今天發布新聞稿指出，針對簡訊代發業者EVERY8D疑似遭駭事件，已進行3項因應措施，包含啟動行政檢查。

首先，行政檢查方面，數產署依據「個人資料保護法」第22條規定，已要求互動資通公司提供相關資料，並將於6月2日上午會同經濟部與國家通訊傳播委員會（NCC）進行個資實地行政檢查，針對該公司事故應變及個資保護是否符合相關法令規範，進行檢查釐清。

第二，要求業者盡快通知當事人。數產署已責成互動資通公司採取應變措施，如果有個人資料洩漏，應儘速通知相關受害業者及民眾，使當事人知悉個人資料可能遭侵害情形，及時採取補救措施，降低損害。

第三，發布資安警訊，通知政府機關、關鍵基礎設施評估風險及回報處理情形。

數位發展部資通安全署表示，已發送資安警訊通知各機關評估風險，釐清是否使用互動資通公司服務，如有應通報受影響範圍，應儘速依照「資通安全管理法」及「個人資料保護法」規定辦理。

由於EVERY8D的部分客戶曾經使用該平台發送一次性驗證碼（OTP），作為網站登入時的身分驗證機制，因此引發OTP機制的安全疑慮問題。資安署表示，OTP密碼具有時效性，一般在發送後3到5分鐘之內就會失效，所以如果EVERY8D平台在事件發生之後，就馬上修補原本的資安漏洞，讓駭客無法繼續盜取該平台發送的簡訊內容，風險就會相對較低，但仍請民眾注意，自身帳號近期是否有異常登入情形，並適時採取更換密碼等防護措施，以提升帳號安全。

資安署並指出，政府專屬「111」簡訊未使用互動資通公司平台發送，相關系統並未串接，民眾可放心。

數產署也提醒民眾，個人資料外洩後易遭詐騙集團利用，請保持警覺，對各項可疑訊息積極查證，不點擊不明網址，不輕易提供密碼、驗證碼或身分證字號，嚴加防範，發現任何可疑情況，請立即撥打165反詐騙諮詢專線查詢，以降低受詐風險。

數發部 經濟部 數位發展部

延伸閱讀

沒買東西突收2萬8帳單別慌！刑事局教你破解詐騙新手法

台灣獲邀北約CyCon年會 分享數位與通訊韌性經驗

日本旅遊回國驚見大量日文信件 網友揪1破綻：百分百詐騙

全在手機！經濟部：行動工商憑證上線 首年推18萬家企業商號無插卡

相關新聞

影／美光科技進駐苗栗銅科園區！今辦首場大型徵才 職缺涵蓋多元領域

全球記憶體大廠「美光科技」3月26日揭牌宣示進駐苗栗銅鑼科學園區，為苗栗的科技產業發展投下一顆震撼彈，更被縣府視為重磅的「利多」。今天上午美光公司在縣府大樓旁的青年創業指揮部辦理第一場全面性的徵才活動，吸引大批求職者來面試，副縣長邱俐俐也到場致意，她強調美光銅鑼廠未來進用的人才多達1.5萬人，歡迎在科技及其他領域的苗栗子弟返鄉就業。

鴻海第二成長曲線...三方向打造

鴻海董事長劉揚偉昨（29）日表示，AI之後，電動車、機器人與量子運算等將是持續布局的關鍵方向，其中，機器人將是AI從雲端走向邊緣裝置的重要載體；量子運算則有機會成為AI之後，下一個最具顛覆性的技術。

廣達看旺後市 海外擴產

廣達昨（29）日舉辦股東會，董事長林百里、副董事長梁次震同聲高喊AI需求強勁。梁次震預言，AI市場到2030年前都將維持成長趨勢。

聯發科產品不排除漲價 人工智慧浪潮讓多項關鍵零組件缺貨

聯發科昨（29）日召開股東會，董事長蔡明介表示，AI應用正在發展初期，從生成式AI到各類終端與雲端運算需求快速擴大中。考量AI算力需求激增使多項關鍵零組件缺貨又漲價，聯發科不排除適度調整產品價格。

聯發科牽緊輝達 攻生成式AI商機

聯發科昨（29）日於台北國際電腦展（COMPUTEX）展前論壇表示，與輝達合作已從車用領域延伸至AI運算平台與新世代終端裝置，結合輝達CUDA生態系與聯發科在邊緣運算、連網技術優勢，共同搶攻生成式AI商機。

黃仁勳背板股 臻鼎、可成入列

輝達（NVIDIA）昨（29）日舉行「NVIDIA AI Factory MGX Ecosystem Ceremony」活動，亮點是最新「黃仁勳背板供應鏈」。新入列成員中，臻鼎是業界眾所皆知的輝達鏈成員，惟過去輝達不曾公開揭露；可成則是正港「新背板概念股」，透露轉型收到成效，最讓業界驚艷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。