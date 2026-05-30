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劉揚偉喊話「鴻海要年賺兩個股本」

聯合報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海昨日舉行股東會，董事長劉揚偉看好今年鴻海表現，包括人工智慧（ＡＩ）機櫃出貨將倍數成長，並逐季增加到年底。隨著人工智慧（ＡＩ）需求持續強勁，他更預估鴻海兩年內將朝每年賺兩個股本的目標前進。

劉揚偉指出，二○二五是豐收且優於預期的一年，包括本業成長百分之廿四，代表接到獲利更好的訂單，背後功臣是ＡＩ，讓鴻海規模變大、體質變好。

鴻海去年每股純益十三點六一元，連五年每年賺逾一個股本，每股發放七點二元現金股利，是上市以來新高。劉揚偉強調，鴻海的目標是獲利極大化，讓股東分享更多經營成果，盡力讓現金股利持續提升。

他說，二○二五年是關鍵的一年，ＡＩ轉型達到里程碑，鴻海一開始做ＰＣ個人電腦、手機、伺服器到目前的ＡＩ，掌握每一個產業起飛時間點，ＡＩ在兩、三年前爆紅，鴻海跟得上是因為十多年來開發成果，不是憑空掉下來。

每次有新產品，客戶都找鴻海合作，他認為這是鴻海累積五十年的實力，幫助客戶在最短時間、最好成本，打造有競爭力產品。目前鴻海在ＡＩ伺服器市場拿下超過四成的市占率，接下來也將布局其他可能成長動能，包括電動車、機器人，太空領域等。

劉揚偉指出，美國主要雲端服務供應商（ＣＳＰ）今年資本支出合計將逾七千億美元，明年有望站上一兆美元，「他們的支出就是我們的成長」，對未來成長有信心。

鴻海 每股純益 劉揚偉

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