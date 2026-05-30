需求擴大！蔡明介：AI產業鏈結構性供需失衡

聯發科昨日召開股東會，董事長蔡明介表示，人工智慧（ＡＩ）應用仍處於發展初期，從生成式ＡＩ到各類終端與雲端運算需求正快速擴大，帶動整體產業鏈升級與供應鏈結構調整。不過，在ＡＩ算力需求持續攀升、關鍵零組件供應吃緊之下，記憶體等元件價格大漲、交期拉長已成為產業新常態，蔡明介預告，不排除適度調整產品價格，以反映成本上升壓力。

蔡明介稱，聯發科成立廿九年來持續隨市場變化推出具競爭力產品，面對ＡＩ浪潮，公司已完成從邊緣運算到雲端的布局，看好未來將迎來龐大成長機會，尤其，ＡＩ應用正從智慧手機、穿戴裝置擴展至汽車、資料中心甚至衛星通訊等領域，推動新一波半導體需求成長。

他分析，ＡＩ快速發展帶動全球供應鏈技術升級與產能重新配置，但在先進製程、先進封裝及高階記憶體等關鍵資源供給有限情況下，產業鏈正面臨結構性供需失衡，零組件價格上漲已不再只是短期現象，而是長期調整趨勢，面對成本壓力，聯發科將透過產品組合優化、供應鏈合作及價格策略調整等方式因應，以維持競爭力與獲利能力。

南韓三星電子董事長李在鎔上周親自率隊拜訪聯發科副董事長暨執行長蔡力行，外傳主要是商討晶圓代工與記憶體合作，三星積極拉攏聯發科成為先進製程代工客戶。

蔡力行昨日在聯發科股東會後受訪表示，聯發科與台積電合作關係緊密，雙方緊密合作會一直維持下去，等於澄清聯發科轉單的說法。

至於其他方面產能，蔡力行指出，聯發科現在也是一個相當大的半導體公司，也會適時觀察其他合作對象，了解別的公司的能力和產能；但現在來看，台積電是聯發科最重要的最長期合作夥伴，這一點相當清楚。